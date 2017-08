Quelle destination pour Cheick Diabaté ?

Après une année de contrat de travail en Turquie marquée par six mois de feu à Metz, Cheick Diabaté est libre. L'attaquant malien vient de résilier son contrat à Osmanlıspor. Une nouvelle qui rend la Ligue 1 tout sourire. Mais pas que. Dans quel vestiaire posera-t-il donc ses grandes cannes ?

Pivot de l'équipe de France de basket pour l'Euro

Une reconversion dans la musique

Par Jérémie Baron et Adrien Hémard

En janvier dernier, Cheick Diabaté ramenait sa grande carcasse à Saint-Symphorien, après six trop longs mois loin de la Ligue 1. En plus de faire le bonheur de Julien Cazarre, l'avant-centre a rendu de loyaux services pendant cet intermède lorrain, gonflant un peu plus ses stats en Ligue 1 avec huit buts. Sous le charme, son coach Philippe Hinschberger ne s’y est pas trompé quand est arrivée la fin du prêt de son attaquant. Le chef d'orchestre messin ne voulait absolument pas perdre la pièce maîtresse de sa symphonie. Seul interprète capable de faire oublier le bruit sourd du pétard balancé par un supporter messin sur le Lyonnais Anthony Lopes , Diabaté avait été inondé de louanges par son maestro sur le plateau de: «» Histoire d'étouffer les éventuelles fausses notes de Nolan Roux sur le front de l'attaque. Cinquante-neuf ans après De Gaulle, le Cheick pourrait signer un nouveau retour en héros sous la croix de Lorraine. Et partir onze ans plus tard, lynché par le peuple messin.Sale été pour le Racing qui a perdu Khalid Boutaïb et Baptiste Guillaume , 29 pions à eux deux l’an passé. Pour son retour dans l’élite, l’attaque du RCSA se retrouve donc amputée, même si Idriss Saadi , auteur de 16 buts en 39 matchs à Courtrai, est venu la renforcer. Le Fennec a beau avoir débloqué son compteur samedi à Montpellier (1-1), il lui faut un binôme, ne serait-ce que parce que les paires Nouma-Baticle et Niang-Pagis ont (entre autres) montré par le passé que l'amour offensif alsacien se conjuguait à deux. Qui de mieux, donc, que l’expérimenté Cheick pour aider Saadi et Strasbourg à assurer le maintien ? Après tout, le Malien l’a déjà fait l’an passé à Metz . Certes, les supporters messins n’apprécieraient pas de voir leur héros débarquer à 163 kilomètres de chez eux, mais bon, puisque Diabaté avait bien joué à Nancy avant de voler au secours du club mosellan... Olivier Giroud , Stevan Jovetić, Nikola Kalinić... Les grands noms se sont bousculés cet été pour devenir le nouveau buteur de l’OM. Mais, vraisemblablement, aucun de ceux-là ne déboulera sur la Canebière avant la fin de l’été, n’en déplaise à Jacques-Henri Eyraud . Pour trouver son homme fort capable de porter le Champions Project, Marseille serait donc bien inspiré de regarder là où son ancien buteur, Bafé Gomis, est parti. Toujours en Turquie après avoir résilié son contrat, Diabaté pourrait devenir le grand attaquant dont rêve l’OM depuis des semaines, et au sens propre. Avec ses 194 centimètres, le Malien serait assurément le plus grand attaquant du championnat, avec pas moins de dix centimètres de plus que Cavani. Rien que ça.En matière de carrure légendaire et d’élégance balle au pied, Diabaté possède un alter ego outre-Manche. Il a 36 printemps, trimbale une belle carrière derrière lui et continue de planter quelques pions du côté de Stoke-on-Trent quand l’envie lui prend. Quelque part au milieu de l' Angleterre , l'éternel Peter Crouch continue de faire des bouts de match, et attend peut-être de pouvoir faire la paire avec l'ancien Bordelais. D'une, il se sentirait moins seul dans les hauteurs du Bet365 Stadium, et de deux il aurait un compagnon de jeu pour distiller nombre de coups de casque dans les surfaces du Royaume. Imaginez la tronche des défenses adverses en voyant débarquer une telle paire. Cette hypothèse prend encore plus de sens quand on constate que Jesé, buteur face à Arsenal pour sa première apparition ce week-end (1-0) , a déjà dépassé son quota d'exploits.Qu’on se le dise, le Malien aux 58 banderilles en Ligue 1 n’a plus grand-chose à prouver sur les pelouses. Pour entretenir sa légende, sa carrière pourrait prendre la tangente et embrasser les parquets européens. Le 31 août, l’équipe de France de Vincent Collet attaquera le championnat d’Europe orpheline des 2,16m de Rudy Gobert et en pénurie de pivots. Le Cheick et ses 194 centimètres ont beau plus avoir un gabarit de poste 2 ou 3, il ne faut pas fermer les yeux sur le côté tracteur du joueur, qu'on imagine aussi difficile à bouger dans la peinture que dans les seize mètres. Ce scénario est tout sauf utopique, la FIBA autorisant les nations à utiliser un joker de naturalisation réservé à un joueur étranger. Diabaté dans le cinq majeur français pour rafler le deuxième Euro des Bleus le 17 septembre à Istanbul ? Quand on sait faire trembler les filets, on sait faire trembler n'importe quels filets.De retour d’un voyage au Mali en 2006, Matthieu Chedid fondait le collectif musical Lamomali avec deux maîtres de la kora : Toumani Diabaté et son fils Sidiki Diabaté. Onze ans plus tard, le 7 avril dernier, la bande sortait son premier album avec quelquesde poids comme Oxmo Puccino, Nekfeu ou Ibrahim Maalouf. Résultat : l’opus est resté plusieurs semaines en tête des ventes. Pendant ce temps, un autre Diabaté était lui aussi en pleine bourre en France , orchestré par le maestro Philippe Hinschberger du côté du FC Metz . Aux côtés du meilleur guitariste du championnat, le Malien a pu perfectionner sesmusicaux pour préparer son entrée dans le monde des Brassens, Gainsbourg et Calogero. Après tout, son premier tube avait déjà cartonné...