Quel sélectionneur pour la Côte d'Ivoire ?

La Côte d’Ivoire nommera un nouveau sélectionneur probablement courant juin. Après l’échec Marc Wilmots, qui n’avait pas réussi à qualifier les Éléphants pour la Coupe du monde, la solution de choisir un local est défendue par une partie de l’opinion publique et des acteurs du football ivoirien. Mais une autre école privilégie la piste étrangère, et si possible prestigieuse.

Kamara aimerait conserver le poste

Wilmots a coûté une blinde

Trop tôt pour Kolo Touré

Domenech trop cher

Par Alexis Billebault

Les stigmates de 2017 se dissipent tout doucement. L’année dernière, la Côte d’Ivoire a accumulé les échecs et les frustrations. Cela avait débuté dès janvier par une élimination au premier tour de la CAN au Gabon par le Maroc et la RD Congo, avec comme conséquence immédiate la démission du sélectionneur français Michel Dussuyer . Quelques mois plus tard, en juin, Marc Wilmots , choisi par la Fédération ivoirienne de football (FIF) débutait de la pire des façons en s’inclinant d’abord aux Pays-Bas en match amical (0-5) puis à Bouaké contre la Guinée (2-3) lors de la première journée des qualifications pour la CAN 2019. Et le désastre annoncé a fini par arriver en novembre, avec la claque administrée (2-0) à Abidjan par le Maroc (encore) d’un certain Hervé Renard , champion d’Afrique avec les Éléphants en 2015. Marc Wilmots , réputé pour savoir blinder ses contrats – il émargeait à environ 60 000 € par mois, hors primes et avantages –, avait quitté le pays après un accord à l’amiable. Montant de la douloureuse : un peu plus de 800 000 €. Augustin Sidy Diallo, le président de la FIF, s’était d’ailleurs empressé de démentir ce chiffre. «» , ricane une source proche de la FIF. Cela explique pourquoi celle-ci prend son temps avant de nommer un coach.Pour les matchs amicaux de mars face au Togo (2-2) et à la Moldavie (2-1) disputés à Beauvais, la FIFA avait refilé le bébé à Ibrahim Kamara, l’ancien adjoint de Dussuyer et de Wilmots. Kamara a au moins le mérite d’être beaucoup moins cher (15 000 €) – même si son salaire serait revalorisé au cas où il serait choisi – à défaut d’emporter l’adhésion de tous. Surtout depuis la triste performance de la sélection locale, éjectée au premier tour du dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN) disputé au Maroc l’hiver dernier. «» , nuance Georges Kouadio, le directeur général de l’AS Tanda (Division 1), qui fut l’adjoint de Philippe Troussier et de Vahid Halilhodžić, puis bref intérimaire sur le banc ivoirien après l’éviction du Bosnien par fax en février 2010, à trois mois de la Coupe du monde en Afrique du Sud.Parmi les principaux soutiens de Kamara figure Sory Diabaté, l’influent vice-président. «» , note Dussuyer. La FIF, où le président Diallo est contesté par une partie des dirigeants de clubs, n’a lancé aucun appel à candidatures. Mais les CV affluent sur le bureau du patron, fragilisé par le coût sportif et financier de l’opération Wilmots. «, intervient Abdoulaye Bamba , le défenseur international d’Angers (2 sélections).Depuis que Diallo a annoncé que le choix définitif sera connu en juin, de nombreuses hypothèses sont avancées. Parmi les Ivoiriens, outre Ibrahim Kamara, d’autres noms reviennent. Celui de Kolo Touré, d’abord. Depuis sa retraite en juin dernier, le frère aîné de Yaya a intégré le staff technique du Celtic, mais aussi celui des Éléphants, auprès de Wilmots, puis de Kamara lors du CHAN et des matchs amicaux de juin. «» , tempère Kouadio. Lequel ne verrait pas d’un mauvais œil un retour aux affaires de François Zahoui , vice-champion d’Afrique en 2012 et actuellement sélectionneur du Niger. «» , poursuit l’ancien coach du Stade d’Abidjan. Contacté, Zahoui, qui vit à Toulon, a préféré éluder la question : «» Aux dernières nouvelles, Zahoui serait également sur la liste du Bénin, qui cherche un successeur à Oumar Tchomogo Quant aux pistes menant à l’étranger, elles sont forcément nombreuses. «» , rappelle Georges Kouadio. Mais moins rémunératrice que ces derniers mois. Ainsi, la FIF a poliment refusé les offres de service de Raymond Domenech , aux exigences salariales trop élevées. Le nom du Néerlandais Ronald De Boer a également été évoqué. «» , explique un agent.Pour l’instant, la Fédération ivoirienne n’a publié aucune liste des candidatures spontanées qu’elle a reçues. Le nom de Christian Gourcuff , finalement engagé par Al-Gharafa (Qatar) avait ainsi été cité. Celui de Vahid Halilhodžić a également été suggéré. «» , annonce Kouadio. Et le prochain titulaire du poste, même s’il aura à sa disposition «» , dixit Dussuyer, devra avoir les épaules solides. «» , reprend Georges Kouadio. Malgré la défaite inaugurale de juin 2017 face à la Guinée, la mission, dans un groupe où figurent également la Centrafrique et le Rwanda, ne semble pas impossible à atteindre...