Quel mercato pour la saison 2017/2018 ?

Au sommaire du nouveau numéro de SO FOOT CLUB, disponible le 12 juillet chez ton marchand de journaux...

Mercato 2017

Les 30 ambianceurs de l’été

Le point mercato

Guide du parfait recrutement

Interview star // Yoan Cardinale

Enquête e-sport

Clásico : mais pourquoi tant de haine?

Le geste technique

Jusqu’au 31 août, les téléphones portables vont vibrer au rythme des alertes mercato. Qui va partir ? Qui va rester ? Analyse.Marco Verratti, Álvaro Morata, Andrea Belotti, Stevan Jovetić, Alexandre Lacazette, Alexis Sánchez... On va forcément parler d’eux pendant ce mercato. Voilà pourquoi.Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga : tout ce qu’il faut retenir de ce premier mois sur le marché des transferts.Un recrutement ne sera pas le même si votre club vise le maintien ou rêve de soulever la Ligue des champions. Alors mieux vaut préparer ses stratégies.À 23 ans, le gardien de l’OGC Nice s’est retrouvé propulsé sur le devant de la scène, alors qu’il en était le 5gardien il y a encore trois ans.De plus en plus de jeunes rêvent aujourd’hui de devenir joueurs professionnels de FIFA. Il faut dire que certains, à l’instar de DaXe, RocKy ou le pionnier Bruce Grannec, sont parfois presque plus connus que certains joueurs de foot.La rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone dépasse aujourd’hui les frontières espagnoles.L’arc-en-ciel amélioré d’Amine Harit.