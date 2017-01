Quel dernier défi pour Mathieu Bodmer ?

Nice et Mathieu Bodmer, c’est terminé. Alors le garçon de 34 ans, milieu élégant, cherche un dernier défi pour terminer en beauté une carrière qui l'aura vu jouer pour Caen, Lille, Lyon, Paris, Saint-Étienne et Nice. La Chine ? Pas son truc. Surtout à son âge. Alors quoi ? On balance des idées.

Par Mathieu Faure

Carlos Tevez en Chine, le numéro 10 de Boca Junior est disponible. Quoi de mieux pour le Juan Riquelme français de finir dans le club de la légende argentine. Meneur de jeu soyeux, adepte du beau jeu et de faire courir le ballon, Bodmer va devenir une idole de La Bombonera. Talonnade, aile de pigeon, jeu en une touche, buste haut, jeu au sol, le Français devient une légende vivante à Bueno Aires et donne des bouffées de chaleur à Diego Maradona dans sa loge. Mathieu Bodmer est rebaptisé «» . Une tribune du stade voit apparaître une bâche «» .Grand fan de basket et plutôt habile quand il s’agit d’enfiler les paniers, Mathieu Bodmer signe en MLS à New York. Patrick Vieira se retrouve avec un milieu Andrea Pirlo – Mathieu Bodmer et régale la grande pomme. Quand «» n’est pas sur le rectangle vert à distiller des ouvertures de l’extérieur du pied pour ses attaquants, il file au Madison Square Garden voir les Knicks se faire désosser par les Celtics. Fondu de sports, Bodmer se lance un défi, voir dans la même journée un match des Knicks, des Nets, des Yankees, des Rangers, des Islanders et des New York Red Bull. Tout ça pour finir la nuit au Rucker Park avec des Reebok Pump. Quelle vie !Après Lille, Lyon et Nice, revoilà le couple Bodmer-Puel qui se reforme. Les deux hommes s’apprécient malgré quelques sorties de route. Entre eux, le respect et une certaine forme de droiture. C'est qu'on est entre gens têtus. Et ça colle. Au milieu de terrain, Bodmer doit cohabiter avec Oriol Romeu, James Ward-Prowse ou encore Jordy Clasie. Que des gamins qui ne demandent qu’à apprendre d’un garçon de 34 ans qui devait être le «» d’Ancelotti au PSG. En deux entraînements, le groupe anglais est conquis. Southampton, c’est comme la Normandie. Le climat est propice à l’épanouissement de l’ancien Niçois. Pour sa première sortie en Premier League, Bodmer enterre Paul Pogba et Michael Carrick dans un toro géant. En trois matchs, il a déjà sa chanson : «Quelque part, c’est son club de cœur. Môme, il quittait Evreux pour aller chasser l'autographe au Camps des loges. Après son passage entre Colony Capital et QSI, Bodmer revient. On le répète, mais ébut 2012, Carlo Ancelotti voyait en lui sa sentinelle. Un Pirlo à la Française. Le PSG cherche un successeur à Thiago Motta, il est là. Thiago Bodmer. Alors oui, les deux joueurs sont nés la même année (1982,) mais le talent et les confitures Bonne Maman, ça conserve. Après tout, Pirlo n'a vu que trois printemps de plus que lui…Ben Arfa à Nice ? Bodmer a joué un rôle. Balotelli au Gym ? Aussi, il a servi d’intermédiaire. Il se murmure qu’il a même proposé Mamadou Sakho au club azuréen. Sans contrat, l’homme monte sa propre structure avec son meilleur ami Bernard Mendy. Le nom : M&M’s. Les deux garçons s’inspirent de la sérieet révolutionnent le marché français. Entre confiance, gros coups et mise à l’amende des Raiola ou autre Mendes. Les deux anciens Caennais se découvrent une vocation et s’éclatent. En moins de six mois, la moitié de la Normandie tombe dans leur portefeuille clients.