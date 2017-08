Quel acronyme pour remplacer la MSN ?

En déménageant à Paris, Neymar a embarqué avec lui le N de la MSN. Ce qui oblige Barcelone à remplacer le Brésilien par un attaquant capable à la fois d'être à la hauteur sur le terrain, et de former un nouvel acronyme. Mais il existe des solutions.

1

La MST : Messi-Suárez-Thauvin

La SMS : Suárez-Messi-Sterling

Le SAMU : Suárez-Agüero-Messi-Utaka

Les M&M's : Messi & Modeste

La MSN 2 : Messi-Suárez-Nimani

Par Mathias Edwards

En portant un coup fatal à «» , le Barça réalise une opération à double tranchant. Sportivement, la venue de Florian Thauvin a du sens. Pour convaincre les socios emprunts de scepticisme, la direction explique que le minot a fini la saison dernière avec le même total de buts en Ligue 1 que Kylian Mbappé, pour lequel le Real est prêt à se saigner. Mais d'un point de vue marketing, l'opération s'avère désastreuse. Si la maladie sexuellement transmissible peut éventuellement être l'unique souvenir d'une partie de plaisir non maitrisée, elle est à tous les coups annonciatrice de lendemains délicats.Jamais évoquée par la presse, l'arrivée surprise de Raheem Sterling en Catalogne n'a pourtant rien de farfelu. Après une saison sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City , l'Anglais n'a aucun mal à se fondre dans le moule barcelonais. De plus, d'un point de vue marketing, l'affaire s'avère juteuse. Avec un trident offensif affublé d'un tel acronyme, les montants des contrats publicitaires avec les opérateurs mobiles atteignent des sommets toujours plus indécents. Au bout de quelques semaines, les joueurs se prennent même au jeu. La fameuse «» se transforme en «» . Entre eux, les attaquants ne communiquent ni en anglais, ni en espagnol, mais en langage sms. «» «» .Pour faire oublier Neymar , le Barça fait coup double. Après avoir engagé le Kun en toute fin de mercato estival, lesse renforcent en faisant venir John Utaka au mercato hivernal. Le pari semble osé, mais en six mois passés à Sedan, en National 2, le Nigérian de 35 ans a retrouvé goût au football. Et planté 19 buts. Mais il est dit que la Catalogne n'a rien d'une terre promise pour les. 17 ans après le passage compliqué d' Emmanuel Amunike , le palmarès de l'ancien Rennais s'inscrit plus sur son carnet de santé que sur d'éventuels trophées. John passe son temps à l'infirmerie, et la ligne d'attaque barcelonaise n'a jamais aussi bien porté son nom.Quitte à reconstruire après le départ de Neymar, le Barça décide d'y aller à la pelleteuse. L'OGC Nice flaire le bon coup et attire Luis Suárez sur la Riviera, tandis qu'Anthony Modeste est rapatrié de Chine, où il était devenu indésirable pour les mêmes motifs que Justin Bieber : son impolitesse . Le 4-3-3 historique est bazardé, et c'est avec une attaque à deux têtes que les Catalans comptent faire trembler le monde. Malheureusement, c'est le Modeste bordelais que découvre le Camp Nou. L'homme semble complètement paumé sur la pelouse. Et la publicité imaginée par la marque de chocolats qui a donné son nom au nouveau duo n'arrange rien. La, vêtue d'un costume bleu et rond représentant la variété au chocolat au lait, donne la réplique à un Modeste qui ne parvient pas à cacher un malaise évident, suant à grosses gouttes dans son costume grenat en forme de M&M's à la cacahuète. L'ancien Bastiais casse le mythe selon laquelle la dragée produite par Mars ne fond que dans la bouche : c'est l'accident industriel.Malgré le départ de Neymar, le Barça refuse de renoncer à l'acronyme qui a rendu célèbre sa ligne d'attaque. Le remplaçant du Brésilien doit donc obligatoirement posséder un patronyme commençant par la lettre N. Après avoir essuyé le refus de M'Baye Niang, qui avait la flemme de déménager, lesparviennent à convaincre Frédéric Nimani, pourtant très heureux à Neuchâtel Xamax, de les rejoindre. Le Marseillais s'adapte parfaitement à sa nouvelle formation. Enfin entouré de joueurs capables de le servir correctement, l'attaquant de 28 ans plante but sur but et fait chavirer le Nou Camp à chaque apparition. Son attitude toujours volontaire, sa fraicheur et son sourire charmeur en font rapidement la nouvelle coqueluche des socios, qui lancent une pétition pour que le slogan «» remplace le ringard «» . En janvier 2018, Fred est le premier tchadien à soulever le Ballon d'Or.