Que va-t-il se passer jusqu'au 26 mai 2018 ?

Chaque année, le PSG vise la victoire en Ligue des champions en claquant des millions, José Mourinho se trouve de bonnes excuses et Patrice Évra innove en podcasts. Mais parfois, rien ne se passe comme prévu, alors on a imaginé le pire. La fin de saison 2017-2018 en avant-première.

2

Janvier : Évra reprend du Elton John et Nasser craque son PEL

Vidéo

Février : Lucas et Di María filent en Slovénie

Mars : Periscope fait des siennes

Vidéo

Avril : L'ombre d'une remontada

Mai : Sakho glace Paris

Vidéo

Par Nicolas Jucha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sept matchs, sept victoires. Manchester City continue d'impressionner en ce début d'année, malgré les absences de Gabriel Jesus, Vincent Kompany et Benjamin Mendy , toujours sur le flanc. Point d'orgue, cette victoire 3-0 à Liverpool avec un triplé du Kun Agüero. Battu dans le même temps à domicile par Stoke City, José Mourinho fulmine : «» Mauvaise foi toujours, Patrice Évra a définitivement décidé de miser sur le 4art dans ses podcasts vidéo : après la référence tout en retenue à Edith Piaf pour lancer l'année, il réagit à l'absence de propositions durant le mercato par une performance endiablée en playback surd'Elton John. Histoire de rappeler qu'il n'a pas pris sa retraite.De son côté, Antero Henrique fait moins de bruit, mais n'en réalise pas moins des miracles. Au prix de négociations serrées, il boucle coup sur coup l'arrivée gratuite de Lassana Diarra et les départs d' Hatem Ben Arfa à Fenerbahçe (5 millions d'euros), Javier Pastore à l'Inter (50 millions d'euros) et Gonçalo Guedes à l'AC Milan (60 millions d'euros). Avec 115 millions d'euros dans les caisses à 23h30, le directeur sportif portugais vient de lever la menace du FPF sans trop affaiblir son groupe. «» , fanfaronne-t-il légitimement devant les caméras dusur Canal Plus. Manque de bol, à 23h57, sans prévenir son N-1, Nasser Al-Khelaïfi fait péter les clauses libératoires de Toni Kroos et Casemiro sur un coup de panique. 400 millions d'indemnités, sans parler des salaires. Il est où le fair-play financier, il est où ?Battu 3-1 à Séville en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, Mourinho continue sa fixette sur City, qui s'est imposé magistralement 4-0 à Bâle. «» Pendant ce temps, Nasser Al-Khelaïfi minimise devant la presse les 300 millions d'euros que son DS doit trouver d'ici juin. «» Bizarrement, le patron de l'UEFA Aleksander Čeferin abonde et dit ne pas s'inquiéter de la situation du PSG. Il s'inquiète d'autant moins que le club où il a exercé, l'Olimpija Ljubljana, a obtenu en prêt gratuit Lucas Moura et Ángel Di María jusqu'à la fin de la saison. Salaires, logements et nourriture intégralement pris en charge par le club français, plus dix cartons de maillots dédicacés par Neymar et Mbappé.Malgré ses recrues «» , Paris coule à Santiago Bernabéu 3-1, triplé de Cristiano Ronaldo. L'émir du Qatar se veut rassurant avec son bras droit : «» Toujours sans club, Pat Évra ne lâche pas l'affaire et détruit la chanson «» (Je t'aime, la Chine) dans son nouveau podcast. Comme si l'herbe allait être plus verte à Beijing Guo'an...Distancé en championnat, éliminé de la C1 par Séville, Mourinho continue son délire anti-City et Guardiola : «» Souhait exaucé deux semaines plus tard, quand l'entraîneur catalan du second club de Manchester voit les deux tiers de son effectif pro décimé par un mystérieux virus intestinal. Pas suffisant pour enrayer la machine, Yaya Touré, Eliaquim Mangala et David Faupala prenant le relais avec brio et plaçant l'avance desà vingt points. «» , lâche ledans une interview pour leÀ Paris, Nasser Al-Khelaïfi peut souffler : deux doublés de Kiki Mbappé et Neymar envoient son PSG en quarts de finale. Prochain obstacle : la Juventus de Blaise Matuidi. Mais les futures retrouvailles sont gâchées par le fuitage sur internet d'une session Périscope dans laquelle un Nasser Al-Khelaïfi extatique lâche les. «» Serge Aurier s'empresse de rappeler sur Facebook que «» .. De son côté, Pat Évra a compris que c'était mort pour la Chinese Super League, il se met donc en scène dans un nouveau podcast où il danse sur «» , un chanson extraite du film Bollywood. «» Opiniâtre.En raison de l'insistance du Mou, Pep Guardiola accepte un challenge en» . Chacun des deux techniciens coache une équipe de U11 originaire de Manchester, match retransmis en direct par Skysports. La Team Guardiola explose celle de Mourinho 5-1. Le Portugais commence à être à court d'arguments et s'en prend aux mamans : «» De son côté, Paris survole son quart de finale contre la Juventus avant d'exploser à nouveau le Barça au Parc des Princes en demi-finale aller. 5-1 avec trois missiles de Toni Kroos et un nouveau doublé de Mbappé. «» , affirme un Nasser Al-Khelaïfi nerveux en zone mixte.La semaine suivante,sort une information sur le dirigeant qatari, qui le lendemain du match a formulé une offre globale à 925 millions d'euros pour claquer les clauses libératoires de Messi, Suárez, Iniesta et Rakitić avant le match retour. Avant de se raviser quand Antero Henrique lui a expliqué que les transferts ne seraient pas effectifs avant juillet prochain. «» peut-on lire dans un SMS d'Aleksander Čeferin révélé par le. Mais avril n'est pas que le mois des petits arrangements sous la table, c'est aussi celui de la philanthropie : Hervé Mathoux lance une perche à Patrice Évra «» . Le présentateur vedette a été touché par la détresse de l'ancien latéral gauche, gravement blessé durant le tournage de son tout dernier podcast. Il faut préciser qu'il y défiait un ours apprivoisé en combat singulier, histoire de montrer qu'il était «» malgré l'indifférence des clubs indiens. Téméraire.Paris s'incline 3-0 au Camp Nou, non sans s'être une nouvelle fois montré très fébrile. Mais cela passe et deux jours plus tard fuite une nouvelle vidéo d'un Nasser Al-Khelaïfi euphorique qui force ses joueurs à faire une chenille dans l'avion du retour. Mourinho, de son côté, continue sa descente aux enfers après une couverture du, qui compare son ventre bedonnant à la ligne svelte de son rival Guardiola. «» Au rayon des bonnes nouvelles, Patrice Évra est l'invité de, et annonce devant Nicolas Tourriol qu'il intégrera dès la saison prochaine les équipes de consultants de la chaîne. L'idylle contractuelle ne dure pas plus de 15 minutes, la faute à un nouveaude l'enfant terrible du foot français sur Julien Cazarre, à la suite d'unemalvenue. Contrairement au supporter marseillais visé à Guimarães, le chroniqueur vedette de la chaîne cryptée n'avait pas levé sa garde.Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, le PSG s'incline en finale de la C1 à Kiev contre Liverpool. 1-0, but de Mamadou Sakho . L'ancien titi parisien a été rappelé d'urgence par son ancien employeur après que l'épidémie ayant ravagé les intestins de l'effectif de Manchester City ne s'est propagée à Anfield. «» demande frénétiquement NAK à son directeur sportif Antero Henrique . Lequel répond avec fatalisme : «» Deux jours plus tard, Pat Évra est intronisé à sa place, met Kurzawa et Berchiche sur la liste des transferts, avant de forcer Unai Emery à l'installer comme titulaire. Al-Khelaïfi : «