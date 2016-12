Quatrième Ballon d’or pour Cristiano Ronaldo

C'était attendu, c'est officiel : Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d’or 2016. Le quatrième pour la star portugaise.

Et on dit merci qui ? Merci Éder.C’était annoncé, c’est désormais officiel, Cristiano Ronaldo a remporté son quatrième Ballon d’or, après ceux déjà reçus en 2008, 2013 et 2014. Au palmarès, l’attaquant portugais dépasse Cruyff, Van Basten et Platini , et leurs trois trophées, pour se placer à une unité juste derrière son meilleur ennemi Lionel Messi Pour décrocher la récompense individuelle suprême, CR7 a réalisé une saison tout simplement énorme sur le plan individuel et collectif. Auteur de 35 buts en Liga, l’attaquant du Real Madrid a remporté la Ligue des champions contre l’ Atlético , compétition dont il a fini meilleur buteur avec seize réalisations. Et si cela ne suffisait pas, Cristiano Ronaldo a gagné cet été, à la surprise générale, l’Euro avec le Portugal . Le premier trophée international de l’histoire de laDans le camp des vaincus lors des deux finales, Antoine Griezmann intègre pour la première fois de sa carrière le podium du Ballon d’or. L’attaquant français se place troisième, juste derrière les deux mastodontes que sont CR7 et Lionel Messi La première place s'est peut-être jouée à deux montants près : la barre sur le penalty de Griezou en finale de Ligue des champions et le poteau de Gignac contre le Portugal