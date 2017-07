Quatre mois de prison avec sursis pour Odsonne Édouard

AH

Le PSG abonné à la rubrique faits divers.Le jeune avant-centre du PSG Odsonne Édouard a été condamné à quatre mois de prison avec sursis plus six mille euros d'amende par le tribunal correctionnel de Toulouse. La faute à une altercation durant son prêt à Toulouse en février, à la suite de laquelle le joueur avait blessé un homme à l'oreille avec un pistolet à air comprimé. Sous contrat jusque 2019 au PSG, l'attaquant de dix-neuf ans a complètement gâché son prêt au TFC à cause de cette affaire.Après avoir avoué, Édouard avait finalement accusé son coéquipier Mathieu Cafaro, qui a lui nié en bloc. Pas encore jugé, ce dernier a toutefois d'ores et déjà été viré du TFC.Si Odsonne Edouard reste au PSG, son association avec Aurier pourrait être explosive.