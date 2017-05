Quatre clubs belges visés par le fisc

0

AA

Payer à temps, c'est important.Quatre clubs belges vont devoir se présenter devant le tribunal cette semaine. Trois clubs de Jupiler League sont concernés : Westerlo, Malines et Zulte Waregem. L'autre club joue en D2 et il a d'ailleurs été racheté par Monaco dernièrement, c'est le Cercle Bruges.Il s'agirait d'impôts non payés par ces clubs. Le fisc réclamerait au total 5,224 millions d'euros pour ces quatre écuries. Selon, ces équipes auraient « oublié » de payer les impôts liés aux retransmissions télévisées. Les audiences ont commencé hier à Anvers et à Bruges et continueront demain à Gand.