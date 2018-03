Quatre buts et un record pour Bafé Gomis

NB

Il n'y a qu'une seuleLa fête continue pour Bafétimbi Gomis et pour Galatasaray qui trônent en tête du championnat de Turquie , à égalité avec Başakşehir. En dégommant Karabükspor 7-0, Galatasaray a non seulement gagné 33 points au Scrabble, mais a aussi permis à Bafé de soigner ses stats. Auteur de quatre buts en vingt-huit minutes, le meilleur buteur de la Süper Lig est devenu le premier joueur à inscrire quatre buts en une mi-temps dans le championnat turc depuis le début du XXIsiècle.Grâce à son quadruplé, Gomis est aussi devenu le meilleur buteur français depuis le début de la saison avec 24 goals, trois de plus que Nabil Fekir 24 buts marqués, c'est autant que Montpellier , sixième de Ligue 1.