Quatre ans après, Carlos Queiroz n'a pas oublié Messi

Un but à la dernière seconde en Coupe du monde, cela marque plus les esprits qu'un pion à la 12minute d'une rencontre de Ligue 2.Pour la première fois de son histoire, l' Iran va disputer sa deuxième Coupe du monde consécutive, après celle de 2014 au Brésil . L'occasion pour Carlos Queiroz , sélectionneur de l' Iran , de se remémorer le but de Messi contre la sélection iranienne en 2014, qui a offert la victoire à l' Argentine dans les dernières secondes du match : «, avoue l'ancien sélectionneur du Portugal sur le site de la FIFA.Tiens, et même pas un petit mot sur son compatriote et poulain Cristiano Ronaldo