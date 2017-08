Quaresma ramasse un couteau en plein match

HL

L'atmosphère dans les tribunes du stade du 19-Mai d'Ankara à Samsun était bien chaude, dimanche, pour le compte de la Supercoupe de Turquie . Effectivement, la rencontre entre le champion Besiktas et le vainqueur de la coupe Konyaspor a été interrompue après l'égalisation de Konyaspor à cause de troubles dans les tribunes. Durant ces quelques minutes, les stadiers ont eu bien du mal à contenir les ardeurs de ces supporters qui voulaient rentrer sur le terrain.Mais après le retour au calme dans les gradins, Quaresma a retrouvé un couteau sur le terrain. La star de Besiktas s'est empressé de la signaler et de le confier à l'arbitre. Et visiblement, l'international portugais a plutôt le coup de main pour tenir l'arme branche.Privé de son arme, Quaresma n'a pas pu empêcher Nejc Skubic d'inscrire sur penalty le but de la victoire pour Konyaspor (1-2, 90+1).