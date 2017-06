Quaresma ouvre le score face au Mexique

But de Quaresma vs Mexique pic.twitter.com/mVrNMNLlrR — M/L FOOTBALL (@MercatoLiveFR) 18 juin 2017

L'eternel Quaresma.Ce dimanche après-midi, le Portugal affronte le Mexique pour son premier match de poule de la Coupe des Confédérations. Et la Seleção a parfaitement entamé son match, grâce à l'ouverture du score de Ricardo Quaresma à la 35minute, quelques instants après un but de Pepe , refusé pour position de hors-jeu.Et quel but ! Le joueur de 33 ans a mystifié Guillermo Ochoa avec un crochet ravageur, avant de finir le boulot sans trembler. L'auteur de la passe décisive ? Un petit jeune, Cristiano R.