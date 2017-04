Quaresma, ministre de l'extérieur

C’est toujours le même geste. D’abord l’extérieur du pied. Toujours. Roi de la « trivela » , Ricardo Quaresma devrait une nouvelle fois utiliser ce geste pour aider son Beşiktaş à se qualifier en demi-finale de la Ligue Europa.

Ricardo aux pieds tordus

La trivela de la discorde

Par Steven Oliveira

Propos de László Bölöni recueillis par SO. Ceux de Ricardo Quaresma sont issus du SoFoot n°115.

5 août 2010, troisième tour de qualification de Ligue Europa, Beşiktaş-Viktoria Plzeň. Revenus de Tchéquie avec un nul 1-1, les Stambouliotes attaquent le retour anxieusement. Pas impressionné par l’ambiance du Stade BJK İnönü qu’il foule pour la seconde fois de sa carrière, Ricardo Quaresma décide de prouver à ses dirigeants qu’il mérite les 7,5 millions d’euros investis sur sa personne. 38minute, «» dégaine un contrôle orienté de l’extérieur du pied pour se retrouver dans la surface de réparation. Dans cette position, un attaquant a deux options : le pied gauche ou le pointu du droit. Habitué à ne pas suivre les règles, Quaresma en choisit une troisième, l’extérieur du pied. Bien vu, le geste surprend le portier adverse qui ne peut que constater les dégâts.Finalement, le portier Lukáš Krbeček mis de coté, personne n’a été étonné de voir Quaresma tenter sa célèbre « trivela » . Tous les amateurs de vidéos YouTube connaissaient, eux, la relation charnelle qui unit le Portugais à son extérieur du pied. Pour comprendre cette histoire d’amour, il faut remonter au 26 septembre 1983. Ce jour-là, les médecins constatent que le petit Ricardo est né avec les pieds tordus. Une galère ? Pas pour l’ailier du Beşiktaş qui a transformé cette malformation en force : «» Problème, lorsque l’un de ses premiers entraîneurs demande de ne jouer que de l’intérieur du pied, Quaresma, lui, ne peut pas s’empêcher d’utiliser son extér’ : «László Bölöni, lui, n’a jamais empêché Ricardo Quaresma d’exhiber son extérieur du pied le week-end. L’entraîneur roumain, qui a lancé le Portugais dans le grand bain au Sporting alors qu’il n’avait que 18 ans, a très vite compris qu’il ne pourrait pas interdire à son «» d’utiliser son jouet préféré : «. » Connu pour être un entraîneur colérique, le Roumain n’a pourtant que très peu de fois élevé la voix sur son «» : «Transversales, passes, contrôles, centres et buts, Ricardo Quaresma est capable de tout faire avec son extérieur du pied. Souvent imité, jamais égalé, la «» reste sa marque de fabrique. Un geste qui divise, à l’image du joueur. D’un côté on trouve les puristes, capables de s’asseoir devant un streaming de Beşiktaş - Gençlerbirliği pour admirer l’artiste. À l’opposé, les pragmatiques râlent et affirment que le centre du gauche était la meilleure option. Le champion d’Europe, lui, n’a que faire de ce débat et continue d’écrire sa légende de l’extérieur du pied. Passionné de mode, «» s’est pris au jeu du mannequinat en posant nu en une du magazineen septembre 2015. Que les fétichistes ne s’enflamment pas, ses pieds ne figurent pas sur la photo. Impossible de savoir donc ce qu’il se cache réellement sous cette chaussette. La légende raconte que son extérieur serait en fait recouvert de velours.