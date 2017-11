Quang Nam sacré champion du Viêt Nam

2

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatre ans après avoir été titré en D2 vietnamienne, le QNK Quang Nam a remporté le tout premier championnat de son histoire, au terme d’un final à suspense. Le QNK était ainsi à égalité de points avec Ha Noi et le FLC Thanh Hoa avant l’ultime journée de l’élite, samedi. Vainqueur 3-1 face à Ho Chi Minh City, le QNK a finalement profité du faux-pas de Ha Noi, qui menait 2-0 avant de se faire rejoindre par Than Quang à 4-4, mais également de son goal-average particulier favorable sur Thanh Hoa, pour s’adjuger le titre de V-League et une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions asiatique. Le club basé à Quang Nam devient le quinzième club de football titré au Viêt-Nam Un football dont la qualité dépasse celle de la prise de son des chaînes vietnamiennes.