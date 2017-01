Quand un joueur de Reading refuse le maillot de Rooney

0

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le fameux mistral de Manchester.Formé à Manchester City où il est arrivé à l'âge de six ans, George Evans est passé par toutes les catégories du club. Parti à Reading il y a maintenant un an, le défenseur anglais de 22 ans n'en oublie pas pour autant que son cœur ne bat que pour un club à Manchester, celui desAlors ce match de FA Cup contre Manchester United avait comme une saveur de derby pour George Evans . Et dans un derby, c'est bien connu, on ne sympathise pas avec les adversaires. Quelques minutes après le coup de sifflet final, poli, Evans sert la main de Wayne Rooney qui lui propose alors son maillot. Une offrande que refuse tout bonnement le défenseur de Reading alors que ce maillot était collector, le capitaine des Red Devils égalant le record de Sir Bobby Charlton avec Quand le maillot sera vendu deux millions de livres aux enchères, George pourra s'en mordre les doigts.