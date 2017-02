Quand un joueur de l'Ajax utilise une blessure pour dribbler son adversaire

0

CP

Pas de doute, pour Joël Veltman, tous les moyens sont bons pour éliminer un adversaire, quitte à en oublier les règles de fair-play les plus élémentaires.On joue la 51minute, l'Ajax mène tranquillement 2-0 face au Sparta Rotterdam et sur le côté droit du terrain, près de la ligne de touche, l'international hollandais hérite d'un ballon dans une position idéale pour centrer. Seul souci : devant lui se dresse un défenseur du Sparta. Alors pour se défaire de son vis-à-vis, Veltman feint de se préoccuper du sort d'un de ses coéquipiers resté au sol. Fair-play, son adversaire s'arrête un instant. Quelques secondes de baisse de garde dont le joueur de l'Ajax va profiter pour reprendre le jeu, puis centrer à ras de terre. Heureusement pour le Sparta, l'action ne mènera à rien, et le score n'évoluera plus.Comme quoi le crime ne paye pas toujours.