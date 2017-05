Quand un demi de Monaco a eu raison d’Aubameyang

Quand il n’était encore qu’un vagabond du football qui vivait de prêts et d’eau fraîche, Pierre-Emerick Aubameyang a posé son baluchon à Monaco. Envoyé sur le Rocher par le Milan pour un an, le Gabonais n’est resté que six mois. La faute à Laurent Banide, mais pas seulement.



« Certains disaient qu’il était pathétique »

Par Swann Borsellino

Propos de Guy Lacombe recueillis par SB

» Une gueule dequi peut faire trembler le monde de la finance. Avec ses initiales dignes d’un compte épargne non imposable que pourrait proposer un banquier du Rocher, Pierre-Emerick Aubameyang avait presque tout pour réussir à Monaco . Le goût pour le bling-bling et les voitures de sport, la vitesse d’une Formule 1, un profil de diamant brut comme La Turbie en a poli des dizaines. «» , déclare celui qui n’est alors âgé que de 21 ans. Sauf que si, depuis son arrivée pistonnée par papa à Milan, le Gabonais vadrouille de prêt en prêt comme un vagabond du football qu’il est, c’est parce qu’il lui reste du chemin à parcourir, notamment face au but, où il pêche sérieusement, et dans la répétition des efforts. Alors l’aventure ne durera que six mois. Le temps pour Aubam’ de rencontrer Guy Lacombe , puis Laurent Banide, qui craquera son PEA dès son arrivée. Le fameux Plan Échec Automatique.À l’été 2010, le Aubameyang «» du CFC n’existe pas. Et ce n’est pas une image de « kéké » que le natif de Laval se traîne comme un boulet, mais celle d’un Nolan Roux . Prêté par le Milan à Dijon puis à Lille , PEA montre en France des qualités qui le rapprochent plus de Christophe Lemaître que d’un buteur. Arrivé en Italie grâce à son footballeur de papa devenu recruteur chez les, le fiston crapahute de club en club et a mangé son pain noir, notamment dans son bled de L’Huisserie, où il passait ses journées à taper dans le ballon en se prenant pour un joueur du grand OL sans savoir s’il allait devenir pro. Logique donc, que le gosse arrive avec la banane à La Turbie, où sévit la belle moustache de Guy Lacombe depuis 2009. Une embellie pour Aubam’ puisque l’Aveyronnais apprécie son profil. «, se rappelle l’ancien coach de Sochaux » Pas forcément apprécié de tous sur le terrain, la flèche gabonaise met même son coach dans la panade. «Liés, les destins de Lacombe et d’Aubameyang prennent du plomb dans l’aile le 8 janvier 2011. Défaits à Chambéry en Coupe de France et complètement à la ramasse en championnat - 17à égalité de points avec Lens , premier relégable -, les Monégasques ont besoin de changement. Comme souvent dans ces cas-là, c’est l’entraîneur qui saute, sauf que Pierre-Emerick Aubameyang perd gros dans l’histoire. «» , avoue Lacombe. En effet, Laurent Banide, pas fan de PEA, met fin à son prêt après 19 rencontres de Ligue 1, deux buts et trois passes décisives. Rien d’extraordinaire en somme, mais suffisant pour que Saint-Étienne réclame un prêt pour la fin de saison. La suite est connue de tous et ceux qui ont déposé un peu d’argent sur leur PEA ont touché le jackpot. Putain de monde de la finance.