Quand un défenseur argentin joue avec des aiguilles

Dimanche soir, le Sport Club Pacìfico (D4 argentine) a éliminé par surprise le club mythique de l'Estudiantes en Coupe d'Argentine. Le club amateur attire alors les sympathies de tout le pays. Mais toute victoire a sa stratégie et sa part de vice. Et celle-la n'est pas véritablement attachée à la vertu...Le défenseur central de la formation de Mendoza, Federico Allende, a volontairement utilisé deux aiguilles pour repousser les attaquants adverses. Une dans chaque main pour ne jamais être pris de vitesse. «» , s'est-il justifié avec un certain air de fierté à la radio argentine Vorterix. Il a également précisé qu'il s'était inspiré des méthodes peu orthodoxes du «» . Oscar Bilardo était le défenseur central de l'équipe des étudiants de la Plata d'Osvaldo Zubeldía à la fin des années 1960. Une équipe qui a remporté trois Libertadores (1968, 1969, 1970) et une Copa Intercontinental (1968), mais dont le jeu était décrié pour sa déloyauté.Si le joueur ne s'est pas fait prendre par l'arbitre malgré les plaintes répétées de l'attaquant adverse Juan Otero, son président songe très sérieusement à le virer. Une histoire qui finit mal.