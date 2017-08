Quand un club espagnol trolle le Barça

Vaya, está madrugada nuestro perfil ha sufrido un hackeo que ya ha sido controlado y neutralizado.Disculpad las molestias. pic.twitter.com/ezU9NuuI5W — Burgos C.F. (@Burgos_CF) 23 août 2017

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Messi, mais non.Ce matin, les supporters blaugrana se sont réveillés avec la surprise d'une fausse arrivée de Di María après un piratage des réseaux sociaux du FC Barcelone . Un énième épisode qui obscurcit encore un peu plus l'été noir des fans du club catalan et dont les équipes voisines se moquent désormais. C'est le cas du petit club du Burgos CF en Segunda Division B (troisième division).L'équipe espagnole a annoncé l'arrivée de Lionel Messi dans la nuit avant que ces derniers ne crient au hack quelques heures plus tard avec un joli petit tweet à la clé : «Il ne vaudrait mieux pas que Burgos croise Gérard Piqué et sa bande en Coupe du Roi...