Quand Torsten Frings inspire Breaking Bad

en plein Darmstadt L'un est un baron de la drogue américano-chilien cruel, froid et prévoyant. L'autre est ancien international allemand reconverti comme entraîneur sans grand succès. Le premier s'appelle Gus Fring, campé par l'acteur Giancarlo Esposito. Le second s'appelle Torsten Frings , campé par lui-même. Et pourtant, sans le second, le premier n'existerait peut-être pas. C'est ce que nous apprend l'émission allemande culteA l'occasion d'un congrès de scénaristes organisé par lala semaine dernière, l'un des auteurs de la série, George Mastras, a avoué que l'actuel entraîneur de Darmstadt était à l'origine du nom de son personnage. Mastras en était fan alors qu'il jouait encore au Werder Brême . La raison pour laquelle Gus Fring a perdu le S final, est justifiée par la flemme du scénariste d'y ajouter un apostrophe la majorité du temps. Ce genre d'anecdote légendaire...Prochaine révélation : Rolland Courbis a inspiré le prénom de Roland, le gentil barman de