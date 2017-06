Quand Tahiti douche le Brésil

Dans le civil, ils étaient chauffeur-livreur, commercial, prof, alpiniste, au chômage... Le temps d’un été, ces footballeurs du dimanche ont affronté les plus grands joueurs du monde et sont même devenus les coqueluches du public brésilien. Retour sur la chouette aventure de Tahiti à la Coupe des confédérations 2013.

« Comme un pèlerinage... »

« Dès que je faisais un arrêt, ça hurlait dans le Maracanã ! »

Par Florian Lefèvre

Propos de Mikaël Roche recueillis par FL

Un but contre son camp malheureux, une relance foireuse de la charnière centrale et une boulette du gardien qui font 3-0 au bout de 26 minutes de jeu. Ce 17 juin 2013, le Nigeria ne fait pas de détails avec l’équipe nationale de Tahiti , invitée surprise de la Coupe des confédérations au Brésil . Les «» ( «» en VF) vont-ils se faire rouler dessus dès leur premier match de poule ? Pas vraiment. Au retour des vestiaires, alors que le score n’a pas bougé, Marama Vahirua botte un coup de pied de coin en faveur des Tahitiens et l'Estádio Mineirão de Belo Horizonte rugit quand Jonathan Tehau marque de la tête ! Bientôt, c'est toute l’équipe polynésienne qui se retrouve à l’autre point de corner, à pagayer à l’unisson, comme le passeur décisif en avait l’habitude à chaque fois qu’il marquait en Ligue 1...Mais alors, comment une équipe comme Tahiti , classée 138auFIFA, composée exclusivement de joueurs amateurs (Vahirua portait le maillot de la sélection nationale pour la première fois au Brésil ), a réussi à se retrouver au rendez-vous du gratin planétaire, dans l’antichambre du Mondial 2014 ? En remportant un an plus tôt la Coupe d’Océanie aux îles Salomon, grâce à une victoire étriquée en finale face à la Nouvelle-Calédonie (1-0), qui venait d’éliminer le grand favori néo-zélandais. «» , assure le gardien Mikaël Roche . Plus que la joie de remporter un trophée, c’est tout de suite l’excitation d’aller à la Coupe des confédérations qui fait frémir la sélection. «"On va au Brésil ", raconte ce prof d'EPS qui évolue alors à l’AS Dragon, comme la moitié du groupe sélectionné pour la compétition tant attendue. Et de poursuivre : «Voilà une équipe qui débarque dans les stades du Brésil avec des chemises à fleurs en guise de tenue officielle. «, reprend Mikaël Roche "On va passer pour des rigolos. On va croire qu’on va passer des vacances."» Toujours est-il que les Tahitiens ne pouvaient pas rêver mieux que l’accueil réservé par le public, et ce, bien avant la compétition. «(...)» , se marre Mikaël Roche . Mais les cadres de l’équipe mettent en garde : «» Le plan du sélectionneur Eddy Etaeta est le suivant : au lieu de s'arc-bouter en défense pour en prendre le moins possible, il s'agit d'essayer de proposer du beau jeu. Mission réussie dès le premier match face au Nigeria . Malgré la défaite finale 6-1, les Tahitiens ont le sourire jusqu’aux oreilles. «, réagit à chaud Marama Vahirua , qui dispute la dernière compétition de sa carrière à 33 ans.Se présentent ensuite les doubles champions d’Europe et champions du monde en titre. Tahiti Espagne , une affiche qui réunit plus de 70 000 spectateurs au Maracaña ! «» , lâche Mikaël Roche . Chacun des trois gardiens tahitiens a eu droit de jouer son match de poule, et c’est lui qui est titularisé face à l’ Espagne . Ce moment où se mêlent les sentiments les plus contradictoires. «, pose le Tahitien."T’as pas besoin de faire ça pour m’éliminer."» À la fin du match, le portier craque sous le poids de l'émotion : «"Ne pleure pas. Sois heureux de vivre ça. On a joué tous les deux au Maracanã et ça, personne ne nous l’enlèvera." »L’aventure se termine par une défaite 8-0 contre l’ Uruguay lors du troisième match. Et les virées à Copacabana, alors ? «, coupe Mikaël Roche » La faute à une équipe de managers, amateure comme les joueurs, qui transpirait à grosses gouttes à l’idée d’organiser une quelconque sortie. Reste le souvenir d’avoir vécu, le temps de trois nuits, une tournée de «» . «» Les rock stars aux chemises à fleurs.