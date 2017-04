Quand soudain, surgit un Aigle noir

En déplacement à Istanbul jeudi soir, l'OL va se retrouver entre les ailes de ceux qu'on surnomme habituellement les Aigles noirs. Un surnom qui date des années 40, mais qui ne colle pas vraiment avec le rapace qui accompagne souvent le logo du Beşiktaş. Décryptage et astuces de dressage.

Pygargue à tête blanche contre aigle noir

« Patience et persévérance sont les vertus du fauconnier »

Par Maxime Brigand

Putain, vingt ans ! Vingt piges que Monique Serf s'est fait couper les ailes par «» . Monique Serf, c'est évidemment Barbara, princesse du 17arrondissement de Paris dont la disparition le 24 novembre 1997 est toujours plus ou moins un mystère. Peu importe, cela méritait bien un bel hommage. Bingo, l'Aigle noir a débarqué en France la semaine dernière et a plutôt assuré au niveau des festivités : des projectiles balancés en tribunes, un envahissement de pelouse forcé et une belle odeur de lacrymo pour entourer le Parc OL. Tout le monde sait aujourd'hui comment a tourné ce quart de finale aller de Ligue Europa entre l'Olympique lyonnais et le Beşiktaş (2-1) où le résultat est finalement, là aussi, passé au second plan au cœur d'une semaine assez bordélique pour l'image du foot. Une fois la pression retombée, Metin Albayrak, le porte-parole du directoire du club stambouliote, a pourtant été clair : «» Pas forcément l'image que Barbara avait dequ'elle avait fait débarquer dans les oreilles en 1970 après avoir retrouvé un texte écrit quelques années plus tôt à la suite d'un rêve. Cette fois, pas «» , pas de «» et pas d'yeux «» , mais un retour à la Vodafone Arena d'Istanbul qui s'annonce étouffant. Il existe pour autant une ruse.Petit point pour comprendre. D'où vient le surnom d'Aigles noirs pour parler des joueurs du Beşiktaş ? Non, tonton Recep n'y est pour rien, même si le président truc est en guerre ouverte avec les supporters du club depuis les émeutes de Taksim en 2013. La raison est simple : Carsi, le groupe d'ultras de Beşiktaş, s'est progressivement imposé comme une voix influente de la contestation au pouvoir d'Erdoğan, au point qu'en avril dernier, la Vodafone Arena a été inaugurée sans supporter. Dans la tête d'Erdoğan, le stade représente la peste, c'est comme ça. Le surnom des Aigles noirs est en réalité plus vieux que ça et date de janvier 1941, un jour où Beşiktaş, double champion de Turquie en titre, recevait Süleymaniye. Une victoire facile 6-0 mais surtout une journée où les joueurs stambouliotes n'avaient pas cessé d'attaquer en seconde période. C'est à cet instant qu'un certain Mehmet Galin, placé derrière un panneau affichant la tête de Mustafa Kemal Atatürk, aurait crié «» Depuis, le surnom est resté, mais il y a une méprise. Tout simplement car l'aigle qui accompagne souvent le blason du club est un pygargue à tête blanche, emblème national des États-Unis. «» , tranche Stéphane, un maître fauconnier qui exerce dans les Pyrénées.Stéphane reprend : «» En Turquie, il serait impossible de trouver un aigle noir. La fin d'un mythe, comme si l'on nous expliquait demain qu'aucun merlu n'est visible à Lorient ! Alors, peut-on quand même y trouver des pygargues à tête blanche ? «, se marre Stéphane.» Sans aucun doute désormais. Alors que l'OL se déplace à Istanbul aujourd'hui pour assurer son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa, il faut tout de même se préparer au cas où. Après tout, chaque candidat dese prépare bien aux poteaux sans savoir s'il aura le coffre pour les atteindre.Alors, comment canaliser les aigles ? «, détaille Anne Freudiger, à la tête d'une école de fauconnerie à Beignon.» Et cet aigle noir alors ? «» Aucun risque donc pour les joueurs de l'OL de ce côté-là. Seule cible potentielle : la garde rapprochée de Jérémy Morel, des terre-neuve, qui seront particulièrement surveillés après la prestation douze étoiles du candidat de la Gauche libre lors de la manche aller. Les Aigles noirs ont aussi une belle image à rendre après celle donnée à l'aller. Barbara mérite bien ça.