Quand Serey Dié charrie Aurier

Hey, mais Aurier il fait le fou ac Laurent Blanc, Nasser, la BAC mais avec un gros blédard devant lui il ferme bien sa gueule 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/6s2B15V3JY — Zimbabwe= FDP (@ValeryFourniret) 24 janvier 2017

"C EST QUI LE BOLOSS" 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZaneeBDRQc — Zimbabwe= FDP (@ValeryFourniret) 24 janvier 2017

Ce qui est bien avec les reportages en immersion, c'est qu'on y découvre souvent de super moments.Tout commence par cette vidéo de la Fédération ivoirienne de football qui a décidé de suivre, une journée durant, Serge Aurier et Geoffroy Serey Dié. Pendant le quart d'heure qu'elle dure, on en apprend plus sur la complicité mutuelle que revendiquent les deux joueurs.Et puis quand on a la flemme de tout regarder, on peut directement sauter jusqu'à cette séquence exceptionnelle, où Aurier semble ne pas savoir comment réagir aux chambrages de son «» .Au fond, quoi de plus normal dans une «» de victimiser le plus jeune ?