Quand Sampaoli s'invite chez ses joueurs

On connaissait Guy Roux et ses chaperons pour surveiller ses joueurs à l' AJA , - comme si on pouvait sortir à Auxerre ... -, mais en matière d'entraîneur hyper présent, Jorge Sampaoli vient de franchir un cap. Le sélectionneur argentin s'est carrément invité chez plusieurs de ses cadres.Alors que l' Argentine est mal en point dans sa course à la qualification pour le Mondial 2018, Sampaoli s'attèle à préparer les deux chocs décisifs de septembre contre l' Uruguay et le Venezuela . Pour cela, le coach argentin s'est rendu cette semaine chez Ever Banega , Nicolas Otamendi, Sergio Romero et donc Lionel Messi , hier. Les deux hommes ont discuté pendant trois heures après une bonne bouffe, comme l'a révéléSi Aimé l'avait fait en 98, il aurait sûrement ramené son pain Jacquet.