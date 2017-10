Quand Sampaoli balançait sur les joueurs chiliens

JB

Alors que le Chili , vainqueur des deux dernières Copa América et huitième de finaliste au Brésil en 2014, vient de passer à la trappe dans les qualifications au prochain mondial, des révélations de l'ancien sélectionneur de la Jorge Sampaoli refont surface dans les colonnes de. Et à l'époque (fin 2015), il n'y allait pas de main morte et doutait déjà de l'avenir de cette équipe., confiait-il en "off".Autre joueur majeur descendu à la kalash par l'actuel entraîneur de l' Argentine Alexis Sánchez. «S'ils veulent pester contre leur ancien coach, les joueurs chiliens pourront le faire devant leur téléviseur, l'été prochain, quand Sampaoli et son Albiceleste se seront envolés pour la Russie