Quand Sadio Diallo plastiquait la cage du FC Metz

Le 1er mai 2012, Sadio Diallo était vu comme un grand espoir du football africain. Ce soir-là, alors que Bastia recevait Metz pour le match du titre, il envoyait deux fusées prometteuses dans les cages d’Oumar Sissoko. Avant et après la rencontre, l’ambiance de Furiani tenait du film de genre.

« C’est qui ? C’est Diallo ! »

Transe et tremblements

Par Thomas Andrei

C’est un samedi d’avril, avec un temps d’avril typique pour la saison. Il fait un peu humide, mais pas vraiment froid. Pas vraiment chaud non plus. Aux abords de Furiani, les supporters sont, eux, bouillants d’excitation. Sept ans après la relégation, le Sporting est assuré depuis deux journées de regagner l’élite. Les rues de la ville ont rugi de plaisir toute une nuit, mais la fête n’est pas finie. Ce soir-là, le Sporting de Yannick Cahuzac et Wahbi Khazri joue le titre face au FC Metz d’ Andy Delort et Sadio Mané, tous deux entrés en cours de jeu.Mais dans les travées d’Armand Cesari, l’ambiance est lourde. Avant de passer au foot, on commémore la catastrophe de Furiani, survenue vingt ans plus tôt, presque jour pour jour. Les fans s’attendent à une minute de silence poignante et n’ont que ça en tête. À tel point qu’avant le coup de sifflet de l’arbitre, avant même l’entrée des joueurs, le stade se tait. Spontanément. On n’entend ni cri, ni rire, ni pleurs. On ose à peine bouger. On hésite avant d’allumer une cigarette. On est presque agacés que les voitures à l’extérieur continuent de rouler, que la vie suive son cours. Dans les tribunes, seul le vent, froissant drapeaux, écharpes et feuilles de plastique noir tendues au ciel, trouble le silence. Bastiais et Messins pénètrent sur la pelouse, et le spectacle muet se poursuit. Les joueurs se serrent la main, posent pour la photo officielle et se réunissent en cercle. M. Schneider donne le coup d’envoi de soixante secondes de silence, débutées cinq minutes plus tôt. Puis un deuxième coup de sifflet. Furiani crie, les supporters se regardent, vérifient qu’ils ne rêvent pas. L’ambiance surréaliste de la soirée s’étendra plus tard dans le jeu, notamment grâce à un homme : Sadio Diallo Touché par la scènetout juste achevée, le Sporting attaque. Le match s’emballe, mais on se dit que c’est trop beau pour être vrai. Au pire, on sera champion la semaine prochaine. Puis un long ballon rebondit, pour finir sur la tête de Yassin El-Azzouzi, à l’entrée de la surface. Dos au but, le numéro 9dévie en arrière pour Sadio Diallo . Le meneur de jeu guinéen contrôle de la poitrine et enchaîne d’une demi-volée limpide qui finit en lucarne. Le gardien adverse est à genoux, Furiani explose comme rarement. Aujourd’hui, le portier messin avoue : «» Titulaire à la pointe de l’attaque, «» El-Azzouzi revit l’action comme si c’était hier : «Diallo n’est pas rassasié pour autant. Moins de dix minutes plus tard, le capitaine Cahuzac glisse un ballon au milieu de terrain. L’attaquant de vingt et un ans a le temps de contrôler, de se retourner et de propulser un missile sous la barre d’ Oumar Sissoko Bastia s’envole vers le titre, le stade est en délire. Yassin El-Azzouzi n’en revient toujours pas : «"C’est bon, allez profiter les gars, on en parlera dans trente ans, comme 78. Savourez !"» À la mi-temps, le match est plié. Lors du deuxième acte, le public tremble d’impatience, puis explose encore à la 68, après une troisième banderille de Toifilou Maoulida Une performance de haute volée, que Yassin El-Azzouzi, sorti sur les rotules et sous les vivats de la foule, impute à l’atmosphère d’avant-match : «, assure-t-il, exalté.» Si les Corses sont surpris, on peut imaginer la réaction des Lorrains, seulement venus jouer leur match et choper un point. El-Azzouzi ricane : «"Je n’ai jamais connu ça et je ne me sens pas bien."» Titulaire côté messin, le milieu de terrain Kévin Diaz se souvient : «Au terme des sept minutes de silence, le boucan est infernal. Si El-Azzouzi est forcément impressionné, d’autres joueurs, plus expérimentés le sont tout autant. Jérôme Rothen y compris : «, rit El-Azzouzi."C’est normal, là, que ça tremble de partout ou c’est moi ?" "Non, je le sens aussi.""Mais tu as déjà connu ça ? Tu parles de ta finale à chaque fois" " Non, là jamais. Pas comme ça." » Forcément, le onze de Frédéric Hantz est transfiguré. El-Azzouzi poursuit : «» Les qualités de chacun sont décuplées. Pour beaucoup, la hargne, le. Pour Diallo, la technique. Quatre ans plus tard, Kévin Diaz semble encore défait : «Une saison qui, comme la rencontre face à Metz , se conclut dans une fête immense, les coups de klaxon couvrant à peine ceux des revolvers, déchargés toute la nuit. Après ses exploits, Sadio Diallo est alors bien plus coté que son homonyme Mané, star du Liverpool de Klopp, pourtant second rôle oublié de la soirée. Pour la majorité des fans, Diallo est aussi supérieur à son compère Wahbi Khazri , aujourd’hui à Sunderland . On rit d’ailleurs à peine lorsqu’il déclare avoir l’ambition de «» dans la presse. Puis Sadio quitte le cocon corse pour la Bretagne ( Rennes , puis Lorient ). Une erreur incompréhensible pour El-Azzouzi : «» Depuis le début de saison, Sadio Diallo , de retour au bled, semble peu à peu se souvenir qui il est. À voir si le souvenir du maillot grenat met un terme final à son amnésie footballistique.