Quand Robbie Savage se jetait des fleurs sur les forums

Tout le monde n'a pas la confiance de Zlatan.Invité de BBC Radio 5 Live, l'ancien international gallois Robbie Savage, qui est notamment passé par Blackburn, Leicester et Birmingham, a avoué qu'il manquait excessivement de confiance en lui lors de sa carrière, et notamment lors de sa dernière pige de trois ans à Derby County.Transféré en 2008 chez les, Savage a expliqué que pour gonfler sa confiance, il a été jusqu'à créer des faux profils sur les forums de supporters de Derby County, avec lesquels il commentait ses matchs : «» De la même manière, si un journal lui mettait une note de 5 ou 6, il appelait l'auteur de l'article pour lui dire qu'il méritait au moins un 8 ou un 9. Il paraissait par conséquent arrogant, alors qu'il faisait en réalité cela pour tenter de recevoir des compliments et reconstruire sa confiance, a-t-il expliqué.Il est arrivé comme un roi, il est reparti comme un message sur les forums.