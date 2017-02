Quand Real-Naples se jouait dans un Bernabéu vide

Rarement Real Madrid et Napoli se sont croisés en compétition européenne. Pis, le seul précédent entre les deux clubs renvoie à un match quelque peu ubuesque dans un Santiago Bernabéu entièrement vide. Retour sur « un mariage sans mariée » , dixit Paco Buyo.

0

« Camacho faisait le bruit de 6000 supporters »

Un Diego Maradona sans imagination

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la première fois de son histoire, le Santiago Bernabé u s’apprête à recevoir une légion de supporters napolitains. Au nombre de 10 000, à en croire le club transalpin, ils espèrent prendre un avantage décisif avant la manche retour programmée au San Paolo. Par la même occasion, ils souhaitent effacer de leur mémoire le seul précédent existant entre SSC Napoli et Real Madrid . Une double confrontation en Coupe d’Europe qui remonte à la saison 1987-88, quelques mois seulement après le premier Scudetto des, et qui les renvoie vers un bien étrange souvenir. Car plus encore que l’élimination - le format de la C1 ne prévoit alors aucune phase de poules -, les comparses de Diego Maradona se rappellent d’un match aller à la frontière du réel. «, rembobine Fernando de Napoli, alors titulaire au milieu de terrain, dans les colonnes d’À l’inverse, pour les Madrilènes, cette manche aller ravive de doux souvenirs, synonymes de qualification pour le tour suivant. Pourtant, quelques jours avant ce 16 septembre 1987, la panique gagne les offices du Santiago Bernabé u. Au fait de la suspension de leur antre pour une rencontre – une sanction due aux nombreux incidents qui éclatent lors de la demi-finale de l'édition précédente face au Bayern Munich –, les dirigeantsprennent peur à l’annonce de leur adversaire du premier tour. Malgré leur statut de tête de série, le tirage au sort leur offre le pire adversaire parmi les équipes du second chapeau : le SSC Napoli d’un certain Diego Armando Maradona, fraîchement sacré champion d’ Italie . «, rejoue Paco Buyo, portier madrilène lors de cette rencontre.Lorsqu’ils débarquent à Madrid, les Napolitains, a contrario de leurs adversaires, ne se sont pas préparés à de telles conditions. Si bien qu’en entrant sur la pelouse du Santiago Bernabé u, ils perdent tous leurs repères, ce dont se souvient Santillana, alors binôme de Butragueño sur le front de l’attaque : «» Premier à frapper, Michel permet rapidement au Real Madrid d’ouvrir le score sur penalty après un quart d’heure de jeu. Le silence, assourdissant, est alors de temps à autre brisé par les commentaires de José María García, mythique commentateur de la Cadena Ser, et les cris de José Camacho, alors remplaçant. «, s’emporte Paco Buyo.Aux commandes à la pause, le Real Madrid reprend son entreprise de domination sitôt le retour des vestiaires. Incapable de réagir, à l’image d’un Diego Maradona sans imagination, le Napoli sombre au fil des minutes jusqu’à encaisser un second et dernier pion, œuvre de Miguel Tendillo. Paco Buyo, encore : «» Une comparaison douteuse, mais que ne renie presque pas Fernando de Napoli, toujours dans: «» Si bien qu’après le nul de la manche retour (1-1), Naples est illico éliminé de la Coupe d’Europe pour sa première participation. De retour au plus haut niveau continental, ces mêmes Napolitains espèrent aujourd’hui prendre leur revanche sur des Madrilènes tenants du titre. L’espoir est de rigueur, d’autant que le Santiago Bernabé u fera cette fois le plein.