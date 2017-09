Quand Ramos tape du poing sur la table

Excédé par le début de saison compliqué du Real Madrid, Sergio Ramos s’était confié face aux médias après la défaite à domicile face au Betis la semaine dernière. Une manière de faire fi des déceptions et de repartir de l’avant.

« Un chapitre à terminer au plus vite »

Deux points sur neuf à domicile

Par Antoine Donnarieix

Mercredi 20 septembre. Sorti des vestiaires pour s’expliquer avec la presse après la défaite 0-1 face au Bétis, Sergio Ramos prend ses responsabilités de capitaine face aux caméras. Les questions des journalistes s’enchaînent, Ramos assume. «, martèle le défenseur.» Ou comment taper du poing sur la table pour remobiliser ses troupes.Bien entendu, le Real Madrid n’est pas devenu nul du jour au lendemain. En réalité, lesn’étaient sans doute plus habitués à connaître une période de turbulence aussi forte depuis deux saisons, comprendre depuis le départ de Benítez et l’arrivée de Zinédine Zidane . Alors, en capitaine qui a aussi connu de sacrés moments de galère par le passé (la5-0 au Camp Nou en tête), Serge préfère minimiser la période moyenne du Real. «. »De fait, Ramos le sait. Ce qu'il manque actuellement à ce Real Madrid , ce n'est pas du talent, mais bien de la confiance. Une donnée quasiment incompréhensible quand on se rappelle qu’il y a un mois à peine, le Real Madrid écrasait le FC Barcelone lors d’une double confrontation en Supercoupe d’ Espagne et faisait étalage de sa toute puissance, symbolisée par un Asensio en feu. Devait-on plutôt y voir l’apogée d’une équipe invincible ? Qui sait.Car depuis, si le Real a réalisé un sans-faute à l'extérieur (trois matchs pour autant de victoires dont une dernière ce samedi à Alavés , 1-2), il patine sérieusement au Bernabé u. Son bilan ? Deux nuls contre Valence (2-2) et Levante (1-1) et, donc, la défaite contre le Bétis. Deux points sur neuf, un total inacceptable pour Ramos. «» Ce sera donc l'objectif ce dimanche pour la réception de l' Espanyol . Un adversaire contre lequel le Real n'a plus perdu depuis 2007. C'était un 20 octobre, un revers 2-1. Et qui avait, ce jour-là, sauvé l'honneur pour le Real Madrid ? Un certain Sergio Ramos