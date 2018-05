Quand Pierre Bellemare sauvait le HAC et contribuait à la naissance du PSG

Pierre Bellemare s'est éteint samedi à 88 ans. La France gardera en mémoire un narrateur exceptionnel. Mais elle doit aussi savoir que ce géant de la radio et de la télévision a parcouru des histoires liées au football. Voire parfois même à les écrire, comme en 1956, lorsqu'il sauva le HAC de la relégation grâce à son émission Vous êtes formidables.

Le président René Coty répond à son appel pour aider le HAC

Le PSG sait ce qu'il lui doit

Le @PSG_inside tient à rendre hommage à Pierre Bellemare, figure emblématique de la radio et de la télévision, qui a grandement participé à la naissance du club en 1970 pic.twitter.com/vWZXHnroxC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 27 mai 2018

Par Nicolas Kssis-Martov

Depuis qu'il nous a quittés, beaucoup ont souligné le rôle pionnier de Pierre Bellemare dans l’audiovisuel français, de l’introduction du prompteur jusqu’à l’avènement du téléachat évidemment. C’est oublier qu’il fut quelque part, et peut-être d’abord, le Wikipedia de plusieurs générations qui ne pouvaient surfer sur le net et n’avaient pas forcément l’envie de perdre leurs soirées dans les bibliothèques municipales, de Melun ou d’ailleurs. Dans le registre, il reste sûrement un des grands méconnus de la démocratisation de la ou les légendes du foot auprès d’un public qui n’avait que peu de supports écrits pour en avoir connaissance. En outre, sa prolifique œuvre sur les amants criminels et autres aventures à peine croyables introduisit et instilla souvent le foot dans la toile de fond des anecdotes. D’un contrôle de police à la suite d'un match à Barcelone qui surprend un meurtrier, au destin de la collaboratrice Violette Morris, une des premières championnes de France de foot, il devança et inspira un peu l’idée que ce sport était incontournable, un fait social du quotidien, et ce, bien avant que France 1998 ne fasse couler autant d’encre dans les cénacles universitaires.Cette voix reconnaissable entre mille, son débit lent et profond qui faisait passer une rue monotone de Levallois pour un coupe-gorge de Chicago, laissa aussi une empreinte plus significative dans les annales du foot tricolore, c’est-à-dire autre part que dans les souvenirs de nombreux joueurs pros. Si la nature et l’ampleur du penchant footballistique de la « grosse tête » restera en grande partie un mystère, son goût jamais assouvi pour le mélange entre le patrimoine et le populaire le conduisit en revanche souvent vers le stade. Il savait, contrairement aux politiques de son temps et aux sociologues qui commençaient à faire leurs humanités à la Sorbonne, qu’en nul autre endroit qu’un terrain ou autour d’une couleur, le populo français rencontre parfois l’exceptionnel, voire l’extraordinaire, bref son petit fond de commerce.En 1956, Le Havre est au bord du gouffre. Le jeune journaliste de l’ORTF ne va pas s’aventurer sur une guerre d’Algérie qui ne dit pas son nom, ni dans la bataille entre les partis qui déchire la IVRépublique. En revanche, dans le cadre de son émission, il en appelle au peuple pour sauver Le Havre Athletic Club, fragile et vénérable ancêtre de notre foot hexagonal. Menacé sportivement et financièrement (5 millions manquent dans la caisse), le club doyen voit ses murs se fissurer. Pierre Bellemare harangue alors la foule sur la place du marché : «» Sept millions de francs plus tard – auxquels contribue notamment le président de la République René Coty –, on respire en Normandie et l’aventure peut continuer vers de nouveaux rivages.Toutefois, son grand fait d’armes reste sa contribution à la renaissance du foot pro de haut niveau dans la capitale. Février 1970, alors que la France digère mai 68 et pleure le départ du général de Gaulle, la ville lumière est devenue la province du foot français. Le Racing et le Stade français ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, tandis que le Red Star est plus banlieusard que parisien. L’étrangeté de la situation par rapport aux autres championnats européens frappe en pleine figure le petit père du peuple radiophonique. Les antennes d’Europe 1 retentissent alors d’un vibrant : «Les projets de fusion se multiplient alors en coulisses. Même si le Paris FC tient la corde, c’est bel et bien les premières étincelles du PSG (avec les 17400 souscripteurs qui répondirent présents, dont Annie Cordy et Enrico Macias), qui naîtra quelques mois plus tard. Ce week-end, le PSG n'a pas tardé à rendre homme à Pierre Bellemare, rappelant l'importance qu'il a joué pour sa naissance en 1970.Une façon de se réconcilier avec son passé pré-Qataris et ainsi souligner l’ancrage « populaire » d’un club certes jeune, mais béni par un de ceux qui avait à l’époque l’oreille des bistrots et des maisons de retraite. Ce qui survint ensuite de la bande des chemises roses aux pétrodollars qui soudoient Neymar ne le concernait plus trop.