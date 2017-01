Quand Nkoudou s'affiche chez le dentiste

0

Always a nightmare Une photo publiée par GK Nkoudou (@gknkoudou) le 10 Janv. 2017 à 11h34 PST

Nkoudou, un footballeur normal.Vous en avez marre des photos de Cristiano Ronaldo en slibard CR7 qui contracte ses abdos ? Vous n'en pouvez plus des vidéos de Paul Pogba qui danse avec ses frangins ? Heureusement que certains footballeurs sont là pour montrer que eux aussi ont, parfois, une vie normale.Comme tout le monde, ils vont chez le dentiste, et comme tout le monde, ils n'ont pas l'air malin au moment d'ouvrir en grand leur bouche. Dans sa volonté de tout montrer à ses fans, l'ailier de Tottenham, Georges-Kévin Nkoudou a publié une photo de lui en mauvaise posture chez le dentiste. Et visiblement il n'apprécie pas : «» .Sûrement une rage de dent à force de ronger son frein sur le banc des remplaçants.