Quand Nike et CR7 font de la pub pour Adidas

HL

En hommage à la victoire du Real Madrid et de son égérie Cristiano Ronaldo en finale de Ligue des champions, la marque à la virgule a publié une photo de CR7 lorsqu'il était enfant avec pour légende "Ce garçon savait". Si ce coup de com' a d'abord eu les retombées escomptées, il a rapidement été découvert que sur la photo originale, Cristiano portait un sweat Adidas.Le géant américain avait en réalité coupé la photo originale et rajouter une virgule sur le vêtement de CR7 afin que tout le monde n'y voit que du feu. Seulement, la photo originale a été retrouvée par des twittos.Au moins Nike a-t-il prouvé qu'il possédait dans son effectif des gens qui maîtrisent Photoshop.