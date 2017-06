Quand Nice et Lens font tomber le A, le B et le O

Allianz riviera, assureur santé.Dans le cadre de la journée mondiale des donneurs du sang, ce 14 juin, les clubs du RC Lens et de l' OGC Nice ont fait le choix de retirer les lettres A, B et O pour sensibiliser leurs supporters à la cause du don du sang. Il s'agit d'une opération nationale organisée par l'Établissement français du sang (EFS), à laquelle les deux formations ont adhéré. «» , a ainsi posté le compte Twitter du RCL.Les Aiglons furent les premiers des quarante-trois clubs professionnels du football français à lancer l'initiative sur leurs réseaux sociaux, suivis donc quelques heures plus tard par les Lensois.Sang et or.