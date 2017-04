Quand Nantes malmenait la Juve

Il y a 21 ans jour pour jour, les Canaris recevaient Turin en demi-finale retour de la Ligue des champions. Mais alors que personne ne les attend après leur défaite 2-0 en Italie, les Français sortent le plus grand match de l’histoire du club. Malgré l’élimination.

Il est des matchs où le résultat final n’a pas vraiment d’intérêt. Où les calculs ne sont pas de mise. Où seul le plaisir de jouer au football importe. Le Nantes Juventus du 17 avril 1996 fait partie de cette catégorie. Lorsque la patte de Japhet N'Doram catapulte le ballon au fond des filets d’ Angelo Peruzzi pour égaliser à la 69minute, il n’est absolument pas question de qualification en finale de Ligue des champions. Mêmes s’ils se dépêchent à récupérer le cuir, les Canaris savent qu’ils vont s’arrêter au stade des demies. Mais hors de question pour eux de lâcher la rencontre. Pour l’amour du jeu. Pour le kif du ballon. Pour la fierté, aussi.À l’époque, le FC Nantes , champion de France en titre, galère un peu sur la scène nationale. Plus de coupes nationales, éloigné de la place de leader en première division... En revanche, la Maison jaune convainc sur le plan européen. Deuxième de sa poule avec une seule défaite, elle éjecte le Spartak Moscou en quarts (2-0, 2-2). «, rembobine Serge Le Dizet , joueur du FCNA entre 1992 et 1998."Tu verras, tu vas t’éclater à encadrer Pedros, Makelele et Nicolas Ouedec."Problème : ses jeunes pousses et lui tombent sur la grande Juve, reine d’ Italie , au tour suivant. Une Juve habituée au haut niveau et rompue à ce genre de rendez-vous. À tel point que pour les Français, la défaite encaissée dans le Piémont (2-0) le 3 avril a des relents d’injustice. «, estime carrément Le Dizet, titulaire à l’aller et suspendu au retour."Il nous a fait payer la vache folle !"Au menu : un coup de coude non sanctionné signé Gianluca Vialli sur Éric Decroix, Suaudeau qui insulte ce même Vialli de «» , six cartons à zéro en faveur des, dont un rouge pour Bruno Carotti . Qui n’a jamais vraiment digéré : «(...)Bref, en plus d’un arbitrage considéré comme malhonnête, les deux pions de Vialli et de Vladimir Jugović rendent la tâche des Canaris quasi impossible. «» , reconnaît Le Dizet. Reste que deux semaines plus tard, un esprit de vengeance règne sur la Beaujoire. Les Nantais ont une revanche à prendre et veulent prouver qu’ils en ont dans le froc. Sauf que l’aventure commence mal, avec un nouveau caramel de Vialli au quart d’heure de jeu. «, tient à préciser Le Dizet.Sans rechigner, Nantes continue de jouer à la balle et parvient à égaliser juste avant la pause par Eddy Capron sur corner. Toujours redoutables, les Italiens reprennent néanmoins l’avantage au retour des vestiaires grâce à Paulo Sousa. Peu importe, rétorquent les hommes de Suaudeau, déterminés à mourir les armes à la main. À vingt minutes du terme, N’Doram égalise avant de voir Franck Renou offrir la victoire aux siens. L’honneur est sauf, les regrets balayés. «, assure Le Dizet.» Et de conclure : «