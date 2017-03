Quand Mourinho rabaissait Özil

0

KC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le passage de José Mourinho a décidément fait quelques dégâts collatéraux.Le 16 mars prochain, Mesut Özil sort son autobiographie intitulée. Et ce jeudi,en a dévoilé quelques extraits, dont une anecdote sur le vestiaire du Real Madrid , lorsque le joueur allemand évoluait sous les ordres de José Mourinho . Et c'est peu dire que len'a pas vécu que des moments faciles dans la capitale espagnole. «« Tu crois que faire deux bonnes passes est suffisant ? Tu te crois trop bon pour participer à un duel. Tu te crois assez bon pour jouer à 50%. Tu sais à quoi tu ressembles quand tu es sur un duel ? »» , raconte-t-il le joueur d’ Arsenal "Ah tu veux abandonner. Déjà ? Tu veux aller sous la douche chaude et laver tes cheveux ? Tu veux rester tout seul ? Ou tu veux montrer aux supporters, à tes coéquipiers et à moi ce que tu peux faire ? Tu sais quoi ? T’es une pleureuse ! Va prendre ta douche, on n’a pas besoin de toi."» , ajoute-t-il.Bonne ambiance.