Quand Messi imite Neymar

Une publication partagée par Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) le 20 Juil. 2017 à 19h10 PDT

Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi) le 21 Juil. 2017 à 8h11 PDT

RR

Copier-coller.Dans le feuilleton Neymar au Paris Saint-Germain, tous les faits et gestes du Brésilien sont interprétés dans la seconde. Une photo publiée sur le compte Instagram du joueur a ainsi beaucoup fait parler ce matin. On y voit un Neymar, l’air songeur, qui est donc nécessairement en train de penser à son avenir et au possible gros salaire qui l’attend à Paris. D’autant plus que certains Parisiens comme Verratti, Di María ou Trapp ont aimé la photo.Visiblement jaloux, Lionel Messi a lui aussi voulu faire le. Quoi de mieux alors que de prendre la même posture et faire exactement la même photo ? Sans doute un jolide la part de l'Argentin.Si quelqu'un est intéressé, la clause de Messi n'est que de trois cents millions d'euros.