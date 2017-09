Quand Marcelo débarquait au Real Madrid

2

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'armoire à souvenirs est ouverte.L'internationals'est confié sur ses premiers jours au Real Madrid , lors de son arrivée à seulement seize ans sur le Vieux Continent. Et si ces transferts de mineurs sont très opaques pour le grand public, cela ne paraissait pas non plus très clair dans l'esprit embrumé de l'adolescent qu'était Marcelo à l'époque., avoue le latéral gauche du Real.» , plaisante le Brésilien aux 48 sélections pour le site. «» , renchérit le défenseur de 29 ans.Depuis, Marcelo a coulé sous les ponts.