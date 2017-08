Quand Manchester United a bêtement loupé Isco

1

RR

Un refus sur un coup de tête.Alors qu’ Isco n’était encore qu’un joueur prometteur à Malaga, le Manchester United de Sir Alex Ferguson s’était intéressé à l’Espagnol mais l’avait finalement laissé filer au Real Madrid . Et le médiaaffirme avoir mis la main sur le rapport du recruteur de l’époque chargé de superviser Isco . «» , a-t-il écrit.Une décision que lesont sans doute encore plus regretté en étant aux premières loges pour voir la grosse prestation de l’Espagnol, auteur notamment d’un but, en Supercoupe de l’UEFA mardi dernier. Aujourd’hui, Isco a un joli palmarès avec une Liga, une Coupe du Roi, trois Ligues des Champions, trois Supercoupes de l’UEFA et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA.De quoi prendre la grosse tête.