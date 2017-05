Quand Lyon renversait Bruges

Il y a un peu moins de seize ans, en novembre 2001, Lyon avait battu le FC Bruges à Gerland (3-0), en seizièmes de finale de la Coupe de l’UEFA, quinze jours après avoir pris la foudre en Belgique (1-4). C’est exactement le genre d’exploit que les Gones devront accomplir face à l’Ajax Amsterdam jeudi soir s’ils veulent disputer leur première finale européenne.

« On aurait pu en prendre deux ou trois de plus à l’aller »

Anderson-Carrière, duo d’enfer

Propos recueillis par Alexis Billebault

L’hiver approche, et l’Olympique lyonnais ne sait pas encore qu’à l’issue de la saison, il sera champion de France pour la première fois de son histoire, un titre qu’il conservera jusqu’en 2008. Le 6 décembre 2001, l’OL occupe la seconde place du classement à deux points de Lens , au moment de recevoir le FC Bruges , quinze jours après un match aller où tout était parti de travers (1-4). Un échec suivi d’un autre trois jours plus tard à Montpellier (0-3), qui n’incite pas vraiment à l’optimisme. Les Lyonnais, éjectés de la Ligue des champions par le FC Barcelone et le Bayer Leverkusen , ont explosé à Bruges, comme les adversaires des Flamands lors des tours précédents. Depuis le début de la Coupe de l’UEFA, la bande du Norvégien Trond Sollied a déjà marqué vingt-six buts, certes contre des seconds couteaux : les Islandais d’Akranes (4-0, 6-1), les Chypriotes de l’ Olympiakos Nicosie (2-2, 7-1) et les Ukrainiens de l’ Arsenal Kiev (2-0, 5-0).Christophe Delmotte, aujourd’hui entraîneur adjoint au Havre, n’hésite d’ailleurs pas à établir un parallèle entre cette défaite en Belgique et celle concédée le 3 mai dernier à Amsterdam. «À l’approche du match retour, les Lyonnais partent se mettre au vert, comme à leur habitude. «(Santini)» , se remémore Delmotte. «Par rapport au match aller, Santini abandonne le 3-5-2 foireux et expérimental de Bruges et opte pour un 4-3-3 parfaitement adapté aux circonstances. Remplaçant en Belgique , Éric Carrière est titularisé par le futur sélectionneur des Bleus. L’ex-Nantais va saisir sa chance, et plutôt bien. Il délivre deux passes décisives à Sonny Anderson en moins de cinq minutes (19, 23), et alors que le coup d’envoi n’a pas été donné depuis une demi-heure, Lyon mène déjà 2-0. «» , reprend Delmotte, qui lui-même est né en Belgique , à Comines. «» Pourtant, le temps passe, les occasions lyonnaises se multiplient, mais ce foutu troisième but se fait attendre, jusqu’au bout du temps additionnel. «Christophe Delmotte se souvient comme si c’était hier de ce bon vieux Gerland en fusion et de la joie dans le vestiaire. «» , se marre l’ancien milieu de terrain. Une fois les obligations médiatiques expédiées, les joueurs lyonnais s’éparpillent aux quatre coins de la capitale des Gaules. Avec Eric Deflandre et quelques autres, Delmotte déboule dans un restaurant branché du centre-ville, où ils ont droit à un accueil chaleureux des clients, informés de la performance de l’OL un peu plus tôt. «» , résume Deflandre. L’aventure européenne s’arrêtera au tour suivant, face aux Tchèques du Slovan Liberec (1-1, 1-4). Une déception vite oubliée grâce au titre de champion de France obtenu sur le fil, trois mois plus tard, lors d’une fabuleuse finale face à Lens (3-1).