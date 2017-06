Le onze de rêve de Loulou

Le 22 novembre 2016, Loulou nous accueillait chez lui pour nous conter sa vie et parler sport. Au menu : 11 de légende montpelliérain et discussion sur les maillots de foot. L’occasion de montrer à quel point l’homme était passionné et généreux.

"Libéro : Laurent Blanc, c’est la statue du club, le joueur qui a le mieux réussi."

Le XI de rêve du MHSC de Nicollin : Martini - Baills, Lucchesi, Blanc, Stojkovic - Lemoult, Suvrijin, Agostini, Sarramagna - Curioni, Di Nallo. Entraîneur : Mézy.

"Le maillot de Platini de la Juventus. C’est quelque chose d’extraordinaire."

"J’en ai des beaux, mais c’est dur à trouver et puis les gens savent à qui ils vendent et crois-moi… je ne sais pas me retenir lorsqu’un maillot me plait."

Dans les buts :. C’est un garçon extraordinaire, que j’ai repris au club. En plus c’est un bon gardien. Je ne regrette pas de l’avoir pris à Auxerre. Mes deux arrières :et, deux enfants que j’adore.Libéro :, c’est la statue du club, le joueur qui a le mieux réussi. Je me rappelle qu’il jouait devant mais un jour, Michel () en a eu plein le cul et lui a dit : «» Blanc ne voulait pas et c’est finalement à ce poste qu’il a fait un malheur. Pour l’accompagner au poste de stoppeur. Déjà on a fait la défense. Au milieu :: infatigable. Après qui d’autre ? Putain c’est dur là ! J’aimais bien le Hollandaisdu temps de Lemoult, un très, très bon joueur. On avait un milieu de terrain, les deux là… attention ! Ce n’était pas facile de les passer. Deux sentinelles terribles. Alors il en manque combien ?Alors qui on va mettre ailier droit… c’était bien ça qu’on disait à l’époque :. Après j’ai eu un ailier gauche qui n’était pas mal, c’est surtout chez les Stéphanois qu’il était bon :. Avant-centre, on va mettre, qui a fait les débuts de la Paillade ou presque. Il était extraordinaire et enfin, mon ami. On est bon là ?Ah, comme entraineur : Michel Mézy ! Comme je ne l’ai pas cité au poste de libéro, il risque d’être pas content.Il n’y en a pas beaucoup que je n’ai pas. Le dernier que j’ai failli acheter mais que j’avais déjà, c’était celui de Bobby Moore. Le maillot de capitaine de l’équipe d’Angleterre de 66 lors de la finale. Putain ! Il s’est vendu 75 000 livres (), pas mal hein ?! Celui que j’ai, c’est contre l’équipe de France. Charly Loubet me l’a donné.J’ai un ami intime : Michel Platini. Ce sont ses maillots qui me plaisent le plus. Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai, mais ça fait bien.Hé bien c’est vrai !Le maillot de Platini de la Juventus. C’est quelque chose d’extraordinaire. Le maillot avec lequel il gagne le championnat d’Europe 1984, c’est fabuleux. J’en ai d’autres mon pauvre ami ! Gento, Di Stéfano, Puskas, Yachine, Shilton, ils y sont tous. Vous voulez le voir ?Je vais voir avec mon gars, je vais lui dire de descendre comme ça il vous le fera visiter. J’espère que vous allez revenir parce que croyez-moi, ça va être difficile de tout voir en une seule fois ! D’ailleurs j’en suis assez fier. J’en achète tout le temps. Pas les Français, on me les donne mais autrement, je fais toutes les ventes aux enchères.Mondial 1978. J'ai deux maillots portés de l'équipe de France. Un de Berdoll, l’autre de Bracci. Ce sont ceux que l’équipe argentine avait prêté aux Bleus, je ne sais pas si tu te rappelles.Oui ! Là je suis en train de rentrer un maillot de Raoul Diagne, Larbi Ben Barek, Baratte.J’en ai des beaux, mais c’est dur à trouver et puis les gens savent à qui ils vendent et crois-moi… je ne sais pas me retenir lorsqu’un maillot me plait. Ça coute cher ! Là où je suis équipé terrible c’est pour les jeux olympiques. J’ai les chaussures d’Usain Bolt. J’ai tous les sports même le criquet ! () Christian ! Christian ! Où c’est qu’il est passé celui-là ! () Tu emmèneras le journaliste visiter le musée et descends-moi un maillot de la Paillade, un vrai ! () C’est un maillot de qui ? Morgan Sanson ? Pas mal ! Quel match ? Monaco ? Nous sommes le seul club à mettre le match sur le maillot. On en a pris six lors de ce match mais bon ()... Tu ne pourras pas dire que tu n’as pas un vrai maillot de la Paillade !