Quand Liverpool et City s'unissent pour louer un jet privé

1

JE

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Selon le, les équipes anglaises de Manchester City et Liverpool ont joint leur force pour... louer un jet privé.De fait, à l’aube de la rencontre opposant le voisin bruyant de Manchester à l’équipe de la Mersey, pas moins de cinq de leurs joueurs sont amenés à jouer avec la. Si bien que Gabriel Jesus Fernandinho et Philippe Coutinho se retrouveront dans le premier avion qui suivra la rencontre entre le Brésil et la Colombie , ce mardi. Plutôt que de contraindre leurs joueurs à des vols charters, les deux équipes partageront les frais du jet.Le ramassage scolaire, c'est plus ce que c'était.