Quand Lewandowki pariait avec Klopp

0

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Comme Kevin-Prince Boateng , Lewa a honoré la capacité qu'a Jürgen Klopp pour mettre ses joueurs en confiance. En arrivant à Dortmund en 2010, la finition du Polonais constituait son talon d'Achille.Un problème pour lequel l'actuel entraîneur de Liverpool semblait avoir une solution : un exercice de duel entre le joueur et l'entraîneur, avec cinquante euros en jeu pour le vainqueur. «, explique Lewa auUne méthode qui semble coûteuse mais qui a porté ses fruits. En quatre saisons, Lewandowski a inscrit cent-trois buts sous les couleurs du BVB et a fini deux fois meilleur buteur de Bundesliga depuis son arrivée en Allemagne Vu le nombre de buts marqués par Liverpool depuis le début de saison, on se demande si Jürgen n'a pas remis la main au portefeuille.