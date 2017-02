Quand les vigiles de Stamford Bridge mettent une crampe à Diego Costa

0

Le fameux mistral londonien.En sortant du bus qui l'a déposé à Stamford Bridge pour y affronter Arsenal , l'attaquant de Chelsea Diego Costa , bien élevé, a décidé de saluer les deux vigiles postés près des vestiaires. Malheureusement pour lui, les deux hommes n'avaient visiblement pas le droit de lui serrer la main et ont préféré lui mettre un vent force 9.Etonné, l'international espagnol n'a pas pu s'empêcher de sourire de la situation, avant de rentrer tête basse dans les vestiaires pour se préparer.Visiblement, Diego Costa est plus souriant après s'être mangé un vent qu'après avoir marqué un but.