Quand Leicester et Everton rendent un chic service à un fan

Il s'appelle Matthew et sona failli avoir un goût amer.Lundi, ce fan d' Everton a fait le déplacement à Leicester . Sauf qu'en arrivant au King Power Stadium, Matthew s'est rendu compte que son portefeuille avait disparu de sa poche. «» , explique t-il auD'autant qu'il y avait un petit pactole à l'intérieur. «(plus de 80 euros, ndlr)» , poursuit Matthew.Mais surprise, en rentrant chez lui, Matthew a appris sur Twitter via le compte de Leicester City que le club avait trouvé son portefeuille. Entre temps, un employé des champions d' Angleterre a filé le portefeuille à un employé d' Everton , qui a ramené l'objet à Liverpool dans le car des joueurs.Finalement, Matthew a retrouvé son bien avec les 70et toutes ses affaires. Et en plus, lesont gagné 2-0 à Leicester . Sympa.