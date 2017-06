Quand le Stade de France peut rendre la pareille à Wembley

En novembre 2015, quatre jours après les terribles attentats de Paris, Wembley avait rendu un vibrant hommage aux victimes en reprenant en chœur l’hymne français. Aujourd’hui, les rôles ont changé. Ce sont les Anglais qui sont frappés par le terrorisme et les Français qui accueillent.

C’était peut-être la plus belleque le sport français ait jamais connue. Sans nul doute la plus chargée en émotions. En ce soir de novembre 2015, même cet horrible accent d’Anglais qui a le ventre rempli de bière et qui crie «» avait quelque chose d’harmonieux. Même Christian Jeanpierre avait réussi à émouvoir les spectateurs sur TF1 en remerciant Wembley, avec la gorge serrée et la voix qui déraille. Quatre jours après les attentats de Paris qui avaient fait cent trente morts et des centaines de blessés, le stade desavait accueilli des joueurs français forcément marqués. Dans ce stade mythique paré de bleu, de blanc et de rouge, le public anglais avait clairement été au rendez-vous en entonnant laavec les Bleus et en rendant un extraordinaire hommage aux victimes des attentats. Au tour du Stade de France d’être à la hauteur.En moins de trois mois, l’Angleterre a été frappée par trois actions terroristes. Huit personnes, dont trois Français, ont été tuées lors d’une attaque dans le centre de Londres, le 3 juin dernier. Deux semaines plus tôt, un attentat à Manchester lors d’un concert de la chanteuse Ariana Grande avait fait vingt-deux morts, dont plusieurs enfants. En conférence de presse dimanche à Clairefontaine, Blaise Matuidi a donc appelé les supporters français présents au Stade de France à eux aussi entonner l’hymne anglais,. «» , a déclaré l’international français. «» , a souhaité le milieu de terrain. Et il semble que ce dernier ait été entendu.La Fédération française de football a annoncé ce lundi qu’une minute de silence sera observée avant le match. Les joueurs feront aussi leur entrée sur le titredu groupe Oasis, originaire de Manchester, histoire de rappeler qu’il serait idiot de céder au côté obscur après de tels événements.Tout comme le match en novembre 2015, le protocole des hymnes sera inversé : lasera jouée avant le, tandis que les paroles des deux hymnes seront projetées sur les écrans géants du stade pour que tout le public puisse chanter. Et sous le regard d’Emmanuel Macron et de Theresa May, les deux équipes se réuniront pour une photo commune. Car ce mardi soir encore, le résultat sera sans doute anecdotique et le principal objectif sera de délivrer à nouveau ce message d’unité délivré par les deux équipes et leur public.Le groupe des Irrésistibles Français, principal groupe de supporters de l’équipe de France, mènera ainsi une action commune avec la Fédération française de football pour rendre hommage aux Anglais, «» , avec un tifo et un message à destination des visiteurs en tribune supporters. Capable du pire comme du meilleur, le match de l’enceinte dionysienne sera presque plus observé que celui de l’équipe de France. On se souvient du «» d’un petit plaisantin lors de la minute de silence avant le match France-Suède, un an après les attentats parisiens. Cette fois-ci, le Stade de France devra viser le sans-faute.