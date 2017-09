Quand le sponsor de Burnley insulte ses propres joueurs

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voilà un club qui devrait mieux choisir ses amis. Burnley s'est incliné lors du 3tour de la coupe de la ligue anglaise face à Leeds (2-2) (5-3 tab), et cela n'a pas échappé à son sponsor, Ladbrokes. Le site de paris sportifs en ligne, visiblement plutôt supporter de l'équipe adverse, a lâché une petite bombe sur Twitter après la défaite de son partenaire.Un émoji doigt d'honneur s'adressant à deux anciens joueurs de Leeds, aujourd'hui à Burnley Chris Wood et Charlie Taylor . Le message est signé «» mais il apparaissait bien sur le compte officiel de Ladbrokes avant d'être effacé.Le club, qui a contacté son sponsor, attend sa réponse et son explication.