Quand le Real Madrid s'inclinait en finale de C1 face à Liverpool

Face à la Juventus et son ratio de 25% de victoires en finale de C1, le Real Madrid se présente fièrement du haut de ses 79% de victoires. Histoire de faire mentir ces statistiques, les Bianconeri seraient donc bien inspirés de prendre exemple sur Liverpool, dernière équipe à avoir battu les Merengues en finale de C1, en 1981.

Poignet cassé et sparadrap blanc

Prime de défaite et tactique ratée

27 mai 1981. Alors que le soleil se lève sur la capitale, les Parisiens découvrent de drôles de spécimens venus du nord de l’Angleterre. Bières à la main, écharpes autour du cou, les supporters de Liverpool s’échauffent avant la finale du soir au Parc des Princes. Un échauffement qui tourne très vite à la bagarre pour certains hooligans des, amoureux de la castagne. Après avoir retourné Paris, les supporters se rendent alors au Parc des Princes pour utiliser leur organe vocal, bien moins dangereux. 20h15, le coup d’envoi de cette finale de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid est donné par l’arbitre hongrois Károly Palotai. Au terme d’une rencontre fermée, où les tacles engagés sont légion, les, dominateurs aux points, finissent par ouvrir le score à la 82minute de jeu. Touche de Ray Kennedy pour le latéral gauche Alan Kennedy qui contrôle de la poitrine, résiste au coup de pied manqué de Rafael García Cortés, et fusille le portier espagnol Agustín Rodríguez, auteur d’une sortie très hasardeuse. 1-0, score final. Liverpool remporte sa troisième C1 en cinq ans après ses succès en 1977 et 1978.Ironie du sort, Alan Kennedy n’aurait jamais dû tenir sa place ce 27 mai 1981. Lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich, le latéral gauche anglais se casse le poignet et ne voyage pas en Bavière pour le retour : «» Titulaire surprise, Alan Kennedy fera bien mieux que tenir son rang, puisque c’est lui qui délivre Liverpool avant de se ruer les bras en l’air vers le Kop des. Un premier coup de génie du coach Bob Paisley, en poste depuis 1974.Habitué des finales européennes, Bob Paisley était serein sur son banc, souriant et imperturbable. Pourtant, la préparation d’avant-match n’a pas été habituelle. La faute au sponsor Umbro, brodé sur le maillot des, interdit par le diffuseur télé. Résultat, dans le tunnel qui mène aux vestiaires, quelques secondes avant d’entrer sur la pelouse, les joueurs de Liverpool se collent du sparadrap blanc pour cacher le logo de la marque anglaise. «» , avoue Alan Kennedy.Alors que lesfaisaient la bringue au Lido à Paris, avant de parader dans les rues de Liverpool, les joueurs du Real Madrid, eux, accusaient le coup et recevaient une jolie prime de 525 000 pesetas, soit 3200 euros, de la part du président Luis de Carlos Ortiz. Un cadeau qui étonne les, à l’image du milieu de terrain Vicente del Bosque : «» Preuve qu’arriver jusqu’au Parc des Princes était déjà une réussite pour un Real Madrid qui n’avait plus connu de finale de C1 depuis celle remportée en 1966 face au Partizan Belgrade. Malgré le parcours sans faute, avec entre autres l’élimination de l’Inter en demies, le Real Madrid a donc abordé cette finale avec un complexe d’infériorité.Un sentiment propagé chez les joueurs par l’entraîneur yougoslave Vujadin Boškov. «» , se rappelle Del Bosque qui a pu se servir de cette expérience pour sa carrière d’entraîneur personnelle. Attaquant du Real Madrid lors de la finale de 1981, Santillana abonde dans le sens de son coéquipier : «» Premier pari raté par Vujadin Boškov. Son deuxième pari, celui de titulariser le virevoltant Laurie Cunningham à peine remis de sa blessure, ne fonctionnera guère mieux tant l’ailier anglais a traversé la rencontre tel un fantôme pétrifié par l’enjeu. Un coup de poker qui n’a pas non plus eu d’effet sur les adversaires : «» Une philosophie dont s’est inspiré le Real Madrid qui n’a depuis plus jamais perdu la moindre finale de C1, en cinq tentatives.