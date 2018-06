Quand le Guingamp de Francis Smerecki recevait l'Inter au Roudourou

Il y a vingt-deux ans, Guingamp défiait l'Inter au 1er tour de la Coupe de l'UEFA. Une confrontation qui restera comme le point d'orgue de Francis Smerecki, entraîneur de l'EAG de 1993 à 1999. C'était l'époque de Rouxel, Carnot, de la butte du Roudourou et d'une équipe qui ne respectait rien. Même les grands d'Italie.

Normes UEFA et galette au sarrasin

« Comment on a pu perdre ce match 3-0 ? »

Par Alexandre Pedro

Cet article a initialement été publié en septembre 2014

C'est une époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas et ne peuvent même pas imaginer. Une époque où l'on pouvait rentrer du collège un mardi, excité à l'idée de voir des clubs français évoluer en C3, une époque où la Ligue des champions n'avait pas vampirisé toute l'attention médiatique, une époque où Canal + envoyait son duo vedette (Thierry Gilardi – Michel Platini ) commenter un 32de finale de Coupe de l'UEFA entre Guingamp et l'Inter. C'était un 10 septembre 1996. Entre l'équipe de la sous-préfecture des Côtes-d'Armor et un des clubs les plus riches du monde, la rencontre n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais la magie d'un tirage au sort avait mis les Bretons rescapés de feu la Coupe Intertoto sur la route d'une Inter où Massimo Moratti avait fait chauffer la carte bleue familiale durant l'été (arrivées d'Angloma, Djorkaeff, Winter, Sforza, Zamorano et quelques autres). Correspondant pourà l'époque, Philippe Perron resitue le contexte de cette rencontre. «» Pas de quoi effrayer cependant un des favoris de la compétition, même si Roy Hodgson (alors entraîneur de l'Inter) évoque «» .Les Guingampais sont, eux, surtout remontés contre... l'UEFA. «, déplore le meneur de jeu Stéphane Carnot avant la rencontre.» Le Roudourou ne dispose pas encore de tribunes derrière les cages et entasser 3 000 supporters sur une butte en terre n'entre pas vraiment dans les normes érigées pas l'UEFA. «, n'a pas oublié le défenseur Jérôme Foulon.» Un certain Étienne Didot, alors âgé de 13 ans, parvient à convaincre ses parents de le dispenser d'une sortie scolaire pour ne pas rater l'événement. Philippe Perron doit quant à lui, en tant que syndic de presse, gérer 80 journalistes : «» Un voyage placé sous le signe de la gastronomie pour des journalistes italiens qu'on voit découvrir les plaisirs de la galette de sarrasin en terrasse.Sur le terrain, l'Inter se régale beaucoup moins. Pendant 25 minutes, les Italiens ne voient pas le ballon. Stéphane Carnot et Vincent Candela manquent d'ouvrir le score et Jérôme Foulon sent le bon coup à jouer. «» Mais Maurizio Ganz jette un froid sur le Roudourou sur la seule occasion de l'Inter en première période. «» , assure Foulon préposé au marquage de Youri Djoarkaeff. «Effectivement, les hommes de Francis Smerecki ne sont pas là pour se prendre en photo avec leurs adversaires. Carnot – encensé par le Platini consultant – rate une occasion d'égaliser et son équipe craque en fin de match. Djorkaeff double la mise sur penalty, l'arbitre espagnol de la rencontre ferme les yeux sur une main italienne dans la surface et expulse ensuite le Polonais Jozwiak. En fin de match, Ciriaco Sforza nettoie la lucarne d'Angelo Hugues. Même avec le recul, Jérôme Foulon ne digère toujours pas. «» , essaye de comprendre l'actuel entraîneur de Maubeuge en DH. Présent au Roudourou, le sélectionneur Aimé Jacquet a mal à son football français. «, raconte-il àL'Inter a fait le boulot, mais Roy Hodgson a la victoire modeste en conférence de presse. «» , prévient le technicien anglais. Dans un San Siro aux trois quarts vide, les Bretons arracheront le 1-1 grâce à un but de Christopher Wreh.