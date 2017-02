Quand le gardien de Sutton était approché pour poser nu

1

AL

On l'imagine mal dans un, et pourtant.Il ne sera sans doute pas titulaire face à Arsenal ce lundi soir pour le cinquième tour de la FA Cup, mais Wayne Shaw, le deuxième gardien de Sutton United, est une des figures du club. À 45 ans et 115 kilos, l'homme représente le football du dimanche à merveille.Son corps de joueur amateur attire visiblement : interrogé par le, il raconte qu'il a été approché par une publication pour «, explique-t-il au quotidien britannique.Les dieux du stade n'ont qu'à bien se tenir.